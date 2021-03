Javier Arenas se desvincula de los papeles de Bárcenas en el juicio de la 'caja B': "Desconozco si hay otro Javier Arenas en el PP"

El juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la 'caja B' se ha retomado este martes con las declaraciones como testigos del que fue secretario general del partido y presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, junto a los también ex secretarios generales del partido y ministros Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal, así como el expresidente balear Jaume Matas y el expresidente del Senado Pío García-Escudero.

Por su parte, Javier Arenas ha asegurado que ni Álvaro Lapuerta ni Luís Bárcenas le entregaron sobresueldos. Asimismo, manifiesta que conoció los papeles de Bárcenas por la prensa y por el juez Pablo Ruz, instructor de la causa. "En los que aparezco yo, absoluto desconocimiento", señala.

Niega haber recibido sobresueldos

En cuanto a las declaraciones de Bárcenas, en las que asegura que en las anotaciones que aparecen 'Javier Arenas', 'Are' o 'J. A corresponde a pagos que hizo Arenas, éste contesta: "No he recibido ninguna cantidad proveniente de empresarios y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda".

Asimismo, niega haber recibido, como está anotado en los apuntes, un reloj como regalo de sus compañeros de partido cuando finalizó su etapa como secretario general. "Solo se me regaló una bandeja de plata rubricada", declara.

A la pregunta, ¿recibió algún tipo de dieta por parte del PP como secretario general?, Arenas asegura: "Absolutamente ninguna. Recibí una nómina como secretario general del partido dónde había un complemento de responsabilidad que declaré a hacienda. Ni gestioné ni negocié absolutamente nada".

Reforma de la sede del PP

En cuanto a la reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova, Arenas manifiesta un "desconocimiento absoluto" y señala que "son decisiones del tesorero del partido refrendadas en un presupuesto que va al Comité Ejecutivo nacional".

"Nunca usé la caja fuerte que había en el despacho"

A la pregunta: ¿En el despacho del secretario general cuando usted era secretario general, había una caja fuerte? Arenas afirma que sí había una caja fuerte, pero asegura: "No la usé nunca y cuando me marché seguía estando vacía".

A esto añade que conoció el patrimonio oculto de Bárcenas en Suiza "cuando los medios de comunicación publicaron los resultados de las comisiones rogatorias".

Retribuciones del PP

Arenas comenta que no sabe cómo se financiaban las cuentas de seguridad del PP y asegura que "nunca" tomó decisiones sobre las retribuciones del partido. "No recuerdo que hubiera retribuciones para corbatas o trajes", declara.

Por otra parte, manifiesta que desconoce si el Partido Popular abonó la amortización de la hipoteca de la familia del concejal Martín Carpena, asesinado por ETA en el año 2000.