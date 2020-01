Azaña, Largo Caballero, Negrín: la Segunda República en el debate de investidura

Más información Cuando Pedro Sánchez visitó la tumba de Manuel Azaña

Pedro Sánchez ha incluido en su discurso una cita de Manuel Azaña, uno de los políticos de la segunda república más citados. Y esta vez también ha sido así, ya que ha provocado un duelo de citas con Pablo Casado y Santiago Abascal. El candidato lo ha calificado de "compatriota de bien, en el que podemos reconocernos todos los que aspiramos a la democracia". Y recalca lo de presidente de la república ante algún grito desde los escaños.

"Se comprobará una vez más lo que no nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río". Y añadió. "Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo".

Pedro Sánchez, como se ve en la foto, homenajeó al exilio español en su 80 aniversario, acudiendo a la tumba del expresidente de la Segunda República, Manuel Azaña, en el cementerio de Montauban (Francia), y del poeta Antonio Machado, en Colliure (Francia).

Enseguida, en la siguiente intervención, de Pablo Casado, volvió a aparecer el político y escritor de la república, porque el líder del PP recordó a Sánchez que también dijo: Yo les tolero que ataquen la república, pero nunca les toleraré a que ataquen a España". Varios políticos del PP han citado a Azaña en múltiples ocasiones. La misma frase la utilizó Rajoy en un debate sobre Cataluña.

"Acompañados de señoras con las que no tenían relación familiar"

Santiago Abascal incluso opinó que él y Casado "hemos pensado lo mismo, y creo que hemos leído mejor al presidente de la república". El líder de Vox añadió, citando a Azaña: "Dijo el 18 de julio del 36 para animar a los suyos que no querían responder a la sublevación, lo siguiente: os tolero, permito, admito que no os importe la república, pero no os permito, tolero, admito, que no os importe España". Y "que el sentido de la patria no es un mito, y a ustedes no les importa España, les importa el nuevo régimen, el poder socialista. Usted es más de Largo Caballero y de Negrín. Por cierto nos cuenta Largo Caballero en este libro ('Mis recuerdos?, lo tiene en la tribuna) cómo en París, con el dinero que le daba Stalin, el dinero de los españoles y del Banco de España, se dedicaban a hacer lo que ya es tradición de los socialistas con el dinero de todos, en palabras de Largo Caballero no mías, ir acompañados de señoras con las que no tenían ninguna relación familiar".