Ayuso acusa al gobierno central de intentar imponer en Madrid impuestos "anacrónicos y olvidados" como Patrimonio y Sucesiones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, promete responder con contundencia a la "opresión fiscal que el Gobierno central quiere imponer a los madrileños". Así ha calificado el proyecto anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para "armonizar" los impuestos cedidos a las comunidades, como los de donaciones y patrimonio.

Ayuso considera "gravísimo" lo que está haciendo el Ejecutivo central que mientras "ataca a los madrileños le va a dar la Seguridad Social al País Vasco" y con ello "va a romper la igualdad entre todos los españoles". La presidenta madrileña ha insistido en que los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones son "anacrónicos” y “no existen en otros muchísimos países”. Supone por ejemplo que una familia que hereda una vivienda tenga que volver a pagar los impuestos por algo que ya es suyo.

La presidente cree que el anuncio de la ministra Montero confirma que "pretenden hacer una subida indiscriminada de impuestos a Madrid rompiendo su autonomía". Y advierte al Ejecutivo de que los madrileños no permanecerán inactivos: "Nos van a tener en contra: frente a la opresión, libertad". "No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos". Ayuso asegura que el gabinete de Pedro Sánchez tiene "en pie de guerra a las familias, a los ciudadanos y a los empresarios" y ha calificado de "absoluta vergüenza, lo que está pasando, es una barbaridad".