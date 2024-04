Ayuso y Gamarra recriminan a Pedro Sánchez "premiar" a Hamás con el reconocimiento del Estado palestino

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "premiar" a Hamás con el reconocimiento del Estado palestino. Poco después, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha coincidido con la presidenta madrileña en que "evidentemente" una "banda terrorista" como Hamás no puede salir "fortalecida" del reconocimiento de los dos Estados. Considera que quien no esté de acuerdo con eso "de demócrata tiene bastante poco".

Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de intentar "liderar unas negociaciones" en Gaza para "huir de España y no dar la cara por los casos de corrupción que le están acechando". "Tenemos a Sánchez intentando liderar unas negociaciones como las de Gaza con tal de estar huido de España y no dar la cara por los casos de corrupción que le están acechando, movido por las imágenes y la demagogia con la que eligen los temas. Esto va al peso, dependiendo de lo que dé más votos y sea más populista", ha resaltado Ayuso.

A su vez, Ayuso recrimina a Sánchez no haber planteado que los palestinos son a su vez "rehenes" de los terroristas que "compran misiles y no alimentos, y que usan a la población como escudo humano". "Por qué tanta supuesta preocupación por la paz en Oriente Próximo y guerra en España", ha dicho antes de condenar que, a pesar de ello, el presidente español no haya dicho "ni una sola palabra de la dictadura de Maduro, que impide elecciones libres". "Pero Sánchez y las facturas de Zapatero les impiden estar a la altura de las democracias liberales", sentenciaba.

Cuca Gamarra coincide con Ayuso

Gamarra ha señalado en una rueda de prensa que han realizado en la sede del PP que la posición del partido "quedó muy clara" en el debate que se celebró el miércoles en el Pleno del Congreso. Allí, Alberto Núñez Feijóo defendió la solución de los dos Estados y enmarcó el reconocimiento de Palestina en un proceso negociador y junto a "más países con peso".

"La posición del PP es que haya dos estados, pero siempre dentro del reconocimiento internacional, como no puede ser de otra manera, España no puede ir por libre", ha dicho Gamarra, que ha añadido que ese reconocimiento se debe producir "en un contexto y en unas condiciones determinadas".

Cuando le han preguntada acerca de las palabras de Ayuso acusando a Sánchez de "premiar" a Hamás con el reconocimiento del Estado palestino, Gamarra se ha mostrado clara: "Creo que claramente a lo que se estaba refiriendo la presidenta Ayuso es que evidentemente, quien no puede salir fortalecido de una declaración de los dos Estados, de ese reconocimiento, es una banda terrorista como es Hamás".

Gamarra considera que es algo que "nadie lo puede cuestionar, sino todo lo contrario", tiene que "estar de acuerdo". "El que no esté de acuerdo con eso, evidentemente, de demócrata, tiene bastante poco", ha señalado.

