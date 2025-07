Ayuso a Feijóo en el Congreso del PP: "Tuyo es el partido, vamos a estar en todo momento a tu lado"

La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió este domingo estar "a lado" de Alberto Núñez Feijóo "en todo momento" para que siga liderando este partido y afirmó rotundamente: "Como buen gallego, vas esperando la siguiente meta y vas esperando que se cumpla. Devolverás España a todos los españoles y tener las cosas claras en este momento dice mucho de ti", ha manifestado.

Ayuso lanzó este mensaje en su intervención en la clausura del XXI Congreso Nacional que el PP ha celebrado este fin de semana en el recinto ferial Ifema de Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido como presidente del partido y líder de la oposición con el 99,24% de los votos. "Tuyo es el partido. Vamos a estar en todo momento a tu lado, enhorabuena", ha dicho Díaz Ayuso a Feijóo al dar la bienvenida a las más de 3.000 personas que asisten al cierre del cónclave popular.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha escenificado un cierre de filas ante el jefe de los populares: "Estamos muy orgullosos de que en tu casa, en Madrid, hayas obtenido el respaldo absoluto de la organización que diriges y que vas a seguir dirigiendo a futuro. Un madrileño de Galicia va a devolver España a los españoles como sucedió en la Transición", ha recalcado, a la vez que ha destacado que el encuentro popular se haya celebrado en un "momento tan decisivo para la historia de nuestro país", con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acechado por diversos casos de corrupción de las personas de confianza de su partido y de su familia.

"Por favor, delincan más despacio, no nos da tiempo a asimilarlo todo"

En un discurso muy crítico con el presidente del Gobierno y con todos los casos de corrupción que acechan al PSOE, la presidenta madrileña ha dedicado buena parte a identificar a Pedro Sánchez con el comunismo, criticándolo y recordando los casos que afectan a su hermano y a su esposa, Begoña Gómez. "Si por algo se caracteriza el Sanchismo-Comunismo es por el cinismo", ha dicho, a la vez que ha advertido que la herencia sanchista va a dejar mucho daño, mucho agravio, mucho acomodado, mucho colocado. "Por eso el trabajo va a ser todavía más fuerte y más alto. Nos gustan los retos. Estamos preparados para esto", ha asegurado, a la vez que ha denunciado a todos aquellos que "viven de lo público para que lo público no funcione" y que "lo llenan de chiringuitos". Y en tono jocoso y en referencia al gobierno de Sánchez ha dicho: "Por favor, delincan más despacio que no nos da tiempo a asimilarlo todo", al tiempo que ha añadido que "en la era de Sánchez todo es posible mientras le den siete miserables votos".

Sobre el PSOE ha dicho también que "ha vendido su alma al comunismo" y que por eso en el Comité Federal del sábado estaban "a tortas" en Ferraz, donde "los pocos socialistas que quedan" estaban "pidiendo un mínimo de decencia".

La dirigente madrileña ha afirmado que el PP está preparado para ser la alternativa y el "faro" que los españoles necesitan para "reactivar", frente al "sanchismocomunismo" que, ha augurado, no caerá solo porque "el mal nunca va a ceder", y sus socios no dejarán de prestarle su apoyo. "El muro de Sánchez no caerá solo. Hay que tirarlo como se tiró abajo el muro de Berlín", ha dicho, y ha pedido el apoyo de todos los españoles para que "cojan su pico, su martillo" para terminar de derrumbarlo "por esa grieta que ya asoma".

Ayuso cargó también contra la vicepresidenta del Gobierno y socia de Sánchez, Yolanda Díaz, en relación a sus decisiones de solo amenazar con cortar con los socialistas pero no llegar a hacerlo. "No va a romper. No se ha visto en otra en su vida. Disfruta de su casa de Chamberí de 450 metros y de varios coches oficiales", ha criticado.

Por ello, ha recalcado, España necesita al PP, y que el partido esté unido en su "mejor versión" para reiniciar el país. "Que esto cambie pronto o tarde depende de nosotros", ha dicho.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de abrir el Congreso este domingo. El PP ha elegido la canción de Leiva 'Lady Madrid' para la entrada en el escenario de la presidenta madrileña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com