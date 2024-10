El audio de Koldo a Ángel Víctor Torres para influir en sus contrataciones: "Me gustaría que les recibieras (...) creo que es cojonudo"

Los mensajes privados sobre el 'caso Koldo' revelan que el empresario Víctor de Aldama, además de moverse con mucha facilidad por el Ministerio de Transportes, le pedía a Koldo García los teléfonos de ministros. En estos mensajes se puede apreciar cómo el exasesor de José Luis Ábalos envía audios al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para presuntamente influir en las contrataciones.

El ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática siempre había negado esos contactos. En estos audios de Koldo a Torres, el exasesor de Ábalos comienza diciendo: "Eh, Presidente, perdona que te... Ángel, mira perdona que te moleste. Hay unos laboratorios que se llaman Megalab, estuvimos hablando con ellos, Transportes, también el jefe de gabinete, tiene conocimiento el ministro".

"Me gustaría comentártelo o que les recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo. Y bueno, opinamos todos lo mismo", termina Koldo García en ese audio. El pasado 1 de marzo dijo el expresidente canario que "recuerdo que yo no hablé ni con uno ni con otro para que llegara esa propuesta a mi comunidad autónoma (Canarias). En junio, Ángel Víctor Torres alegó que "a mi no me llamó el señor García y jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes".

Ese mismo mes de junio Torres sí que admitió que conocía a Koldo en calidad de "asesor del Ministerio de Transportes": "Mientras pertenecía y estuvo en el Ministerio de Transportes, tuvimos una relación institucional, y cuando dejó de serlo, ya no tuvimos relación". Negó que "ni el señor García, ni el señor Ábalos" le trasladaron a él alguna propuesta de contratación a una empresa.

El actual ministro del Gobierno de Sánchez, señaló que su cargo como presidente de la Comunidad Autónoma, era "intentar conseguir el material preciso para responder a las peticiones que venían de la Consejería de Sanidad y de los gerentes de los hospitales". Sin embargo, remarcó que "quien hablaba con las empresas era la Dirección de Recursos Económicos a través del director del Servicio de Salud, donde vehiculizaban las propuestas y señala que "ahí no entraban" ellos.

La falta de material sanitario hizo que, según Torres, intentaran por todas las maneras "solventar la falta" de mascarillas y del resto del material de índole clínica. "Hubiese sido una temeridad es que, en marzo, abril o mayo de 2020, ante una propuesta de llegar en pocos días a millones de mascarillas, hubiésemos dicho que no".

