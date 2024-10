Antena 3 Noticias accede a nuevos audios de la trama Koldo: "Me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro..."

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a nuevos audios relacionados con el caso Koldo. Por primera vez, escuchamos la voz de Jessica, la pareja de Ábalos. Habla con Koldo y le pide un teléfono mejor. Y ese no es el único mensaje de voz que ha salido a la luz. También han trascendido las conversaciones entre el empresario Javier Hidalgo y Víctor de Aldama. Conversaciones que revelan el nerviosismo por el rescate de Air Europa.

En el primer audio se escucha a la pareja de José Luis Ábalos. La trama le habría comprado un iPhone y ella habría mandado un audio a Koldo diciendo que prefería uno mejor. "Hay cuatro modelos diferentes de iPhone y este es de 128 (gigas). Hubiera preferido otro. Porque hay más. Está el de 256 y el de 500. El de 500 ya me parece una barbaridad... Pero nada, eso", se escucha a Jessica. Esta conversación tuvo lugar el 24 de octubre de 2020.

También se ha tenido acceso a unos audios que intercambiaron el 31 de agosto de 2020 Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, y Víctor de Aldama. Hidalgo está nervioso porque parece que le dan largas para el rescate de Air Europa y Aldama muestra su enfado e incluso dice que ha amenazado a Koldo. "He hablado con Koldo y me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro. Me ha dicho que mañana hablamos y que estés tranquilo", manda Hidalgo, a lo que Aldama responde: "Creo que te ha llamado porque yo le he llamado y me he cagado en su puta madre porque ya está bien de que nos tomen el pelo".

Finalmente, se produce el rescate de la compañía y Javier Hidalgo manda este mensaje de texto a Aldama, mostrando su alivio: "Estoy llorando como un puto bebé de la emoción del peso que tenía encima (...) Tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres". El mensaje es de octubre y el consejo de ministros aprobó conceder el préstamo en noviembre.

"Papel principal en la trama"

El juez Ismael Moreno ha elevado el caso Koldo al Tribunal Supremo y ha pedido que se investigue a José Luis Ábalos por su "papel principal" en la trama. El magistrado considera que existen "indicios fundados y serios" de que el exministro de Transporte desempeñaba una función importante en el caso.

Concretamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 ha atribuido a Ábalos una "imputación clara y concreta" a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Por ello, el magistrado considera imposible continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado, por lo que entiende que ahora la instrucción debería continuar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Asimismo, Moreno ha acordado enviar el testimonio íntegro de las actuaciones para que sea el Alto Tribunal el que se pronuncie si debe asumir toda la investigación o únicamente lo referido al aforado.

