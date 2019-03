El atentado 'no disuadirá' a las tropas españolas en Afganistán

La Policía afgana ha iniciado una investigación sobre el ataque en el que ayer perdieron la vida dos guardias civiles y un intérprete españoles en Badghis (noroeste afgano), donde la situación está ya en calma.

"Los talibanes están activos en algunos puntos de Badghis. Aún no estamos del todo seguros de si estuvieron implicados o hubo otros motivos tras el suceso. Pero parece que estaba planeado", dijo a Efe el gobernador provincial, Dilbar Jan Arman.

El ataque tuvo lugar por la mañana, cuando un chófer de la Policía, Ghulam Sakhi, irrumpió en un cursillo de formación que miembros de la Guardia Civil impartían a un grupo de 47 policías afganos, y realizó varios disparos con su rifle de asalto. Sakhi acabó con las vidas del capitán José María Galera y el alférez Abraham Bravo, y de su traductor, Ataollah Taefi Kalili, de origen iraní, antes de ser tiroteado y muerto por los compañeros de los fallecidos presentes en el lugar de los hechos.

Al saber de la muerte del agresor, unas 2.000 personas se echaron a las calles de Qala-i-Naw en protesta, y un grupo más reducido de ellos protagonizó incluso un intento de asalto a la base que fuerepelido por las fuerzas de seguridad afganas.

"El orden ha vuelto a la ciudad y las tropas españolas nos han asegurado que el suceso no las disuadirá: seguirán aquí, dando seguridad y formando a la Policía afgana", añadió el gobernador, que ya ha transmitido sus condolencias a las autoridades españolas. Arman lamentó no estar en condiciones de "evitar algo inesperado"como el ataque de ayer, y precisó que en realidad las tropasespañolas son "bastante populares" en Qala-i-Naw y están haciendo"un muy buen trabajo". "Matar a un profesor no está dentro de la cultura afgana", afirmó el gobernador, que deslizó la posibilidad de que el agresor tuvieracontactos con grupos insurgentes de Pakistán u otro país.

La autoría de las muertes fue reivindicada en un comunicado por los talibanes afganos, quienes en el pasado ya han recurrido a la infiltración en las filas gubernamentales para cometer atentadoscontra las tropas extranjeras o el Ejército regular.

Los cadáveres de los españoles fallecidos llegaron anoche a Dushanbé, en Tayikistán, donde les esperaba un avión de las Fuerzas Aéreas en el que viajaron el director general de la Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el jefe de Estado Mayorde la Defensa (JEMAD), general José Julio Rodríguez. Según confirmó a Efe una fuente de la embajada española en Afganistán, en la base española de Qala-i-Naw tiene lugar un emotivoacto de recuerdo para los fallecidos, cuyos cadáveres llegarán a Torrejon de Ardoz (España) esta mañana.