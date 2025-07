Ataque vandálico con símbolos fascistas en la sede del PSOE en Sevilla: llaman "marica" y "pedófilo" a Pedro Sánchez

Valencia, Alhaurín de la Torre o Leganés son algunos de los lugares donde las paredes exteriores de la sede del PSOE en esas ciudades han amanecido grafiteadas. A estas se le suma, de nuevo, este martes Sevilla, donde el PSOE Andalucía ha denunciado una nueva oleada de pintadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio partido.

La sede del PSOE en el barrio sevillano de Triana, precisamente en la agrupación local de Triana-Los Remedios situada en la plazuela de Santa Ana, ha aparecido esta mañana con varias pintadas ofensivas.

Entre los mensajes destacan palabras insultantes como "marica", "pedófilo" o "el valle no se toca", así como símbolos fascistas como el yugo y las flechas, por los que también han reaccionado los socialistas. Desde el PSOE Andalucía han condenado estos actos y han vinculado las pintadas a "el fascismo" y al "discurso del odio por parte de la derecha y la ultraderecha".

En declaraciones a los medios, han señalado que la sede regional del PSOE en Sevilla "ha vuelto a amanecer" este martes con pintadas, amenazas e insultos, un episodio que ya se había repetido en menos de un mes. Para la formación, estos hechos son consecuencia directa de la creciente radicalización del discurso de odio que proviene de sectores de derecha y ultraderecha.

El PP sin pronunciarse

No solo han criticado este acto vandálico, sino que también han denunciado la falta de respuesta de otros partidos políticos de la oposición, como el PP andaluz. Los la formación socialista ha lamentado que, a pesar de que se han registrado ya "un total de seis ataques" en Andalucía, no se ha escuchado ninguna condena pública por parte de dirigentes del PP regional, lo que consideran un silencio cómplice que sirve para "blanquear" el fascismo: "No hemos oído en este tiempo a ningún dirigente del PP-A condenando estos actos vandálicos, pese a que en Andalucía se han contabilizado un total de seis ya".

El secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, ha expresado su indignación con un mensaje en la red social 'X': "No es un caso aislado. Por mucha intimidación que realicen utilizando nuestras casas de pueblo, no nos detendrán. Estas son las consecuencias del odio de la derecha y la ultraderecha hacia el PSOE. Es urgente que abandonen el discurso del odio".

Llamado a combatir a la ultraderecha

El lunes, en la cumbre internacional Democracia Siempre, celebrada en Chile, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó ante dirigentes progresistas internacionales "pasar a la ofensiva" haciendo un llamado urgente a combatir la amenaza que presenta la ultraderecha, a la que calificó como un peligro real para los derechos y libertades conseguidos en generaciones anteriores: "Es hora de dar un paso al frente".

El mandatario español señaló que esta amenaza no es exagerada ni circunstancial, sino que responde a la presencia organizada y coordinada de una "internacional del odio y la mentira", integrada por una alianza entre "oligarcas y fuerzas extremistas" que operan en múltiples países.

