El PP asegura que es "muy difícil" alcanzar acuerdos con este PSOE "secuestrado por los independentistas"

"Es muy difícil llegar a acuerdos con este Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez. Muy muy difícil", ha lamentado este viernes el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.

Esta es la respuesta que el Partido Popular ha dado a los socialistas después de que Sánchez les pidiese "que reconsideren su estrategia" y "abandonen su oposición destructiva, contraria a la mayoría social".

"Pedro Sánchez está secuestrado y chantajeado por los independentistas"

Ante estas peticiones, Tellado ha asegurado que el presidente del Gobierno debe "asumir que no tiene los votos para gobernar como pretende gobernar" y que no se puede dirigir un país "a golpe de real decreto". "No es que se lo diga el Partido Popular es que se lo han dicho sus propios socios, se lo ha dicho Junts y también Podemos", ha continuado.

"No tiene los votos para sacar adelante los reales decretos como él quiera y está obligando a todo el mundo a 'lo tomas o lo dejas'", ha considerado. Por esta razón, para Tellado, Pedro Sánchez es "el presidente más débil de la historia democrática".

Además, ha asegurado que "está secuestrado y chantajeado por los independentistas", por lo que debe "aceptar esa situación" antes de pedir al PP que reconsidere su posición. "Una vez que lo haga... allá él con los acuerdos que alcanza y con cómo decide hacer política y cómo decide pasar a la historia de nuestro país".

"Muy lamentable..."

Sobre las negociaciones del Gobierno con Junts, consideró "bastante lamentable" que Sánchez acepte "todas las condiciones que le pone el independentismo 'in extremis'" y tachó de "muy lamentable" que los acuerdos se emitan en notas de prensa de Junts "que contradicen, además, algunos de los acuerdos que se estaban votando a favor".

Por todo esto, el popular aseguró que "la posibilidad de llegar a acuerdos con el Partido Socialista a lo largo de esta legislatura que dirige Pedro Sánchez es muy muy difícil", aunque ha asegurado que a ellos "les gustaría, pero del otro lado hace falta tener un partido de Estado y el Partido Socialista ya no lo es".