Artur Mas: "Cataluña hará su camino, pase lo que pase"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha sentenciado que Cataluña "hará su camino pase lo que pase" y ha puesto como ejemplo de esta determinación la creación del "embrión" de la futura Hacienda propia catalana a través de un convenio de la Generalitat con las cuatro diputaciones catalanas.

"Esto es un primer paso, que se deriva de un pacto fiscal que intentaremos que salga adelante por la vía del acuerdo. Pero si no puede ser, Cataluña tiene que hacer su camino, no puede renunciar a su presente ni a su futuro, pase lo que pase", ha proclamado Mas en un acto al que ha querido dar un cariz "simbólico y solemne". "Si esto lo tenemos asumido los catalanes, podremos hacer este camino en la línea que el país merece y necesita", ha agregado.

El "embrión" de la futura Hacienda propia catalana que quieren crear los nacionalistas es un convenio en materia de gestión tributaria y lucha contra el fraude fiscal que Mas ha firmado en el Palau de la Generalitat con los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas, todas ellas presididas por CiU.

Las declaraciones de Mas proclamando un "camino propio" para Cataluña "pase lo que pase" llegan la víspera de su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa para abordar el pacto fiscal y unas horas después de que Rajoy haya dicho en el Congreso que responderá a las reivindicaciones secesionistas con "la Constitución y las leyes".

Mas ha querido precisar que el convenio firmado "no va contra nadie", sino que es un acto de "suma", ante las reacciones que se están produciendo por las reivindicaciones soberanistas de Cataluña. En la reunión de mañana con Rajoy, Mas intentará "como mínimo" defender y argumentar que el pacto fiscal "no es un problema", sino que forma parte de "una posible solución" en el marco del debate sobre el encaje de Cataluña en España. "Espero que se nos escuche atentamente y sin prejuicios", ha reclamado. Para Mas, el convenio firmado tiene dos lecturas: una a corto plazo, para mejorar la gestión del día a día "con los instrumentos de los que dispone Cataluña por el momento", y otra que va más lejos, en la línea de que Cataluña "vaya creando sus propias estructuras de Estado", un "horizonte no solo de los próximos meses, sino un poco más allá".