Inés Arrimadas, sobre Melilla: "No permitiremos que la mala gestión de Marlaska cuestione la honorabilidad de nuestros policías"

La presidenta del grupo parlamentario Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, se encuentra este jueves en La Haya bajo el marco de una reunión con Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos. Desde allí ha hablado en Espejo Público sobre la situación de la Sanidad madrileña y la comisión de investigación del salto de la valla de Melilla que salpica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La líder de Ciudadanos ha criticado una comisión de investigación sobre lo ocurrido en Melilla que está "impulsando Bildu y los separatistas". Ha querido dejar claro que "a nuestros guardias civiles no les va a dar lecciones de moralidad los amigos de ETA ni los separatistas catalanes". Deja claro que las imágenes son "muy duras".

Ante la dureza de las imágenes, la presidenta de Cs recalca que "si hay que asumir responsabilidades", las tiene que asumir Marlaska. "Es el ministro de la historia de España que está sumando más motivos para irse ya a su casa. Y si no dimite, Sánchez debería cesarle", apuntaba este jueves desde Países Bajos. La formación morada no se sumó a la visita de Melilla de los portavoces de la Comisión de Interior.

Defiende a la Guardia Civil y Policía frente a la gestión de Marlaska

Pese a aclarar que "tiene que saberse que ha pasado", Inés Arrimadas asegura que no "permitirán" que la "mala" gestión de Marlaska "cuestione la honorabilidad de nuestros guardias civiles y policías, que son de primer nivel en todo el mundo". Agentes que "se juegan la vida en la valla con muy pocos recursos". "Bildu y Erc no van a decidir en España cual es el nivel ético de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", sentenciaba la presidenta de Ciudadanos.

Sanidad madrileña

La Sanidad de Madrid protesta por la falta de médicos. La presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso acusaba a Mónica García de "instigar" las huelgas. Por su parte, la portavoz de Más Madrid cargaba contra "el jaleo que ha provocado" con su Gobierno "desorientado e incapacitado" para enfrentar a la crisis sanitaria.

En la línea de esta bronca, a Arrimadas "no le gusta que la señora Ayuso niegue el problema". Pero tampoco le gusta que "la izquierda haga de esto una batalla ideológica". "Me da mucha pena que se convierta en un debate ideológico porque todas las familias saben en cualquier rincón en España que quieres ir al pediatra y no te atiende, te atiende un médico de otra especialidad", puntualizaba.