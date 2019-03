Anulan el registro de los gemelos de una pareja gay nacidos de un vientre de alquiler

La Audiencia valenciana ha denegado la inscripción en el Registro Civil de los hijos gemelos que un matrimonio homosexual valenciano tuvo a través de un vientre de alquiler en Estados Unidos. La pareja en un primer momento inscribió a los menores en el Registro Civil Consular de Los Ángeles. Uno de los progenitores de los gemelos, José, ha hablado con Espejo Público para explicar la situación. "España se desentiende totalmente de mis hijos", considera.

"En la sentencia deja muy claro que el tribunal no tiene ningún problema en quitarle el registro a los niños porque ya tienen la nacionalidad americana, o dicho de otra manera, que no importa que España no sea responsable porque hay otro país que sí lo es. No tendrán derecho a acceder a la escolarización, entiendo que como los hijos ya están escolarizados no los van a echar, pero el problema es para los que vengan detrás de nosotros".

"Otros padres están preocupados porque con los mismos argumentos que se utilizan contra nosotros todos los que se registraron a través de la Instrucción de octubre de 2010 del ministerio de Justicia podrán ser anulados", cuenta el progenitor.

"Desde el primer momento intentamos registrar a los niños en el Consulado de España en los Ángeles y el consulado nos los denegó, por lo que volvimos a España", añade.

En la sentencia, según cuenta el propio padre, se explica que "no es discriminatorio tratar desigualmente lo que no es igual", ha denunciado.