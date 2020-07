Antonio Baños: “Mas no es el nombre que amplíe y genere consensos suficientes”

Un día después de que la CUP no diera su apoyo a la investidura de Artur Mas por segunda vez, Baños ha admitido que "no es un momento donde todo va bien, pero tampoco donde todo esté atascado y no vayamos a ningún lugar. Se están haciendo cosas que no se han hecho nunca, estamos construyendo una república".

En declaraciones a Rac1, preguntado sobre si el independentismo está haciendo el ridículo, ha sido claro: "En absoluto. Hay momentos de desánimo, de euforia, en que nos estancamos, pero nunca hemos ido atrás (en el proceso soberanista). A veces nos paramos, para debatir, consensuar o buscar la táctica, pero nunca hacia atrás".

En todo caso, el dirigente ha reconocido que la convocatoria de unas nuevas elecciones, en caso de no alcanzar un acuerdo con JxSÍ, tendría un "riesgo tremendo de desmovilización y desmoralización de la mayoría" independentista y del "tesoro" de sus 72 diputados.

Pero del mismo modo, ha lanzado un aviso: "Ni ultimátums, ni amenazas, ni rechinar de dientes, porque el mandato de las elecciones es muy serio. No estamos aquí para gestionar una administración regional de España, sino para fundar una república".

Baños ha considerado que ambas formaciones se están intentando "poner de acuerdo, encontrando lugares de consenso" y "nombres de consenso", con el objetivo de poder constituir un gobierno "cuanto antes mejor y cuanto más fuerte, mejor. Si mañana tuviéramos un acuerdo, mejor que pasado mañana. Y si es firme, mejor". En este sentido, ha recordado que "no hay mucho tiempo, es cierto, pero hay tiempo" aún, y ha alertado: "Necesitamos un Govern más fuerte que el que se nos plantea desde JxSÍ. Y creemos que Mas no es el nombre que amplíe y genere consensos suficientes para que (el Govern) sea lo suficientemente fuerte".

La CUP, ha dicho, "no trabaja para que Mas se vaya", pues "tiene un papel importante y es un activo para mucha gente". "Pero si encontramos un nombre de consenso, saldremos ganando mucho, porque amplías la base de mucha gente que cree que si hacer una república es que sigan mandando los mismos de 2010, no será transformador".

Sobre la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para la "unidad" de JxSÍ y CUP, ha reconocido que "no le gusta" que "no sea todo lo ancha que deba ser, con el acuerdo de otras entidades que no estarán y que no se consulte a todos".