Las anécdotas más llamativas del debate en el Congreso, con muchos abanicos... y un solo ministro con corbata

El nuevo curso político en España ya está en marcha... aunque con el presidente del Gobierno fuera de España, dado que Pedro Sánchez está de gira en Latinoamérica. No obstante, ello no ha supuesto un impedimento a la hora de empezar una nueva etapa política que, por ahora, no ha traído consigo una rebaja del tono tenso a nivel político. Además, ha sido el primer día que la temperatura estaba limitada a 27º C en el hemiciclo, con muchos abanicos en los escaños, y con todos los hombres del Gobierno sin corbata... salvo el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que sí la llevaba puesta.

La sesión parlamentaria traía consigo la aprobación de varios asuntos pendientes, entre ellos las medidas de ahorro energético, la normativa de los autónomos, la nueva ley de lucha contra incendios, y la ley de libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí". Esta ley, que Unidas Podemos lleva tratando de aprobarse desde el principio de la legislatura, ya está a punto de alcanzar su aprobación definitiva, en cuanto tenga el visto bueno del Congreso.

El Congreso ha sido un polvorín en el inicio del curso político, con reproches cruzados entre Gobierno y oposición. El plan de ahorro energético saldrá adelante gracias al apoyo de los socios de investidura de Pedro Sánchez, principalmente ERC, que, con sus 13 diputados, tiene la llave para decidir el resultado final de la votación. PP y Ciudadanos confirman su rechazo y Vox asegura que recurrirá el plan de ahorro energético al Tribunal Constitucional.

Inicio de un curso político muy ajetreado

Este nuevo curso político supone lo que es ya considerado una 'precampaña' para las elecciones autonómicas, municipales y europeas que se celebrarán en mayo de 2023. Las encuestas auguran que el PP revertirá los malos resultados de 2019 y hará valer sus excelentes resultados en Andalucía, siendo la última comunidad autónoma en la que se celebraron elecciones, y en las que Juanma Moreno logró una histórica mayoría absoluta para los populares.

Territorios como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias o Baleares estarán muy disputados de cara a la gobernabilidad que tendrán durante la próxima legislatura. Algunas regiones como Asturias, Extremadura, Aragón o Navarra tienen muchas posibilidades de caer del lado de la izquierda, mientras la derecha apunta a ganar en zonas como la Región de Murcia o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.