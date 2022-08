Estas son las medidas de ahorro energético que aprobará el Gobierno

España se prepara para cumplir su parte del pacto con la Unión Europea para reducir el consumo del gas. Se hará mediante un paquete de medidas para el ahorro energético, que aprobará este mismo lunes el Consejo de Ministros, y que tratará de reducir el consumo del gas hasta un 7 %, la mitad de aquello a lo que se han comprometido la mayor parte de países miembros que tienen una gran dependencia del gas ruso. España, uno de los países que no tienen dependencia de Rusia por el gas, podrá permitirse aplicar medidas menos tajantes.

Ha de tenerse en cuenta que el pacto de la reducción de gas no es de carácter obligatorio para ninguno de los países miembros de la Unión Europea, al menos por ahora. En el hipotético caso de que se produzca un corte del suministro del gas ruso, sí será obligatoria la reducción del gas. Y España podrá hacerlo de forma más ligera, aunque nuestro país, al pertenecer al bloque comunitario, también estaría obligada a cumplir con la reducción acordada.

Hay expectación en nuestro país por saber cuáles serán las medidas que adopte el Gobierno en el Consejo de Ministros que se celebra este lunes. Todo ello tres días después de la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó uno de los titulares del día, al indicar que no llevaba corbata, y que había pedido a sus ministros evitar ponérsela cuando fuera necesario, para contribuir así al ahorro de la energía.

¿Por qué Sánchez lleva corbata durante su gira en los Balcanes?

Pese a las palabras de Pedro Sánchez sobre la corbata, se ha podido observar cómo la llevaba puesta durante la gira que ha iniciado por los Balcanes para mostrar su apoyo a aquellos países que quieren iniciar su proceso de adhesión a la Unión Europea, como es el caso de Serbia, Macedonia del Norte y Bosnia. La cuestión que muchos se preguntan es por qué llevaba puesta la corbata después de hacer un llamamiento para quitársela cuando fuera necesario.

La corbata es obligatoria en actos oficiales, por lo que el presidente del Gobierno de España se la ha puesto durante la reunión que ha mantenido con varios de sus homólogos en los Balcanes. Hay excepciones donde la corbata no es de carácter obligatorio, como ocurrió cuando Sánchez visitó Kiev. Allí, ni él ni el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la llevaban puesta, dadas las situaciones excepcionales provocadas por la guerra en Ucrania.

No obstante, se espera que algunas de las medidas pasen por lo que ya mencionó Sánchez el pasado viernes, como llevar a cabo una limitación del aire acondicionado hasta los 27º C y hacer lo propio con la calefacción a 19º C. Se espera que las medidas queden aplicadas tanto en los transportes como en zonas de grandes dimensiones, y es probable que decrete que las empresas también deban cumplir con dichas exigencias.