Ana Mato reitera su inocencia y honradez ante la máxima dirección del PP

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha reiterado hoy su "más absoluta inocencia" ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP y ha garantizado que "la honradez y la honestidad han presidido" todas sus actuaciones.

Mato ha intervenido ante el máximo órgano de dirección del PP, poco después de que lo hiciera el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para trasladar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" a sus compañeros tras el último informe policial que refleja regalos de la trama Gürtel a su exmarido -el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda- y su familia.

"En un momento de crisis como el que vivimos, en el que muchas familias lo están pasando mal y estamos pidiendo grandes esfuerzos a los ciudadanos, quiero garantizarles que la honradez y la honestidad han presidido todas mis actuaciones a lo largo de mi vida política", ha recalcado.

Mato ha insistido en que en la nueva documentación aportada al juez que instruye el "caso Gürtel" no hay nada nuevo y ha dicho que "se trata de un informe de la misma fuente y con el mismo contenido" que el publicado en 2009.

Así, ha recordado que la investigación partió de una denuncia del PSOE y que fue archivada por el juez constatando que "no tenía ninguna responsabilidad", y ha reiterado su "más absoluta inocencia" respecto a las "insidias que algunos medios de comunicación han vertido". La titular de

Sanidad ha indicado que "está fuera de toda duda, que se trata de una investigación sobre otra persona que, además, ya ha vuelto a expresar en un comunicado que él es el único responsable de sus actividades y de sus decisiones".

"Como yo lo soy de las mías. Siempre he pagado todos los gastos familiares de los que me he hecho cargo", ha añadido. Por último, Ana Mato ha dicho sentirse "muy orgullosa" del PP, partido en el que milita desde hace treinta años, y también de todos sus dirigentes, y ha agradecido a Rajoy su "confianza".