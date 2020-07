Amaiur se abstiene en la votación de investidura por no ser "su competencia"

La coalición abertzale Amaiur ha decidido abstenerse en la votación de investidura de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Todos los pronósticos apuntaban a que Amaiur votaría en contra, pero finalmente sus diputados se han abstenido por razones que han explicado en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, la coalición ha expresado que no es su "competencia" elegir "presidente de España", por lo que la decisión final es la abstención. Amaiur demuestra con esta nueva decisión su intención de marcar distancias con la política nacional, a pesar de estar representados en el Congreso de los Diputados dentro del Grupo Mixto.

De hecho, Amaiur comunicaba también a través de esta red social que su intención era no participar: "Nuestra intención era no participar en la votación, pero eso no ha sido posible debido al sistema de votación propuesto. Ergo, abstención".