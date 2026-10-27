Almeida anuncia una "denuncia penal" contra el exdelegado del Gobierno por no desalojar la acampada de Sol

La acampada de la Puerta del Sol vuelve a enfrentar al Ayuntamiento de Madrid con la Delegación del Gobierno. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que emprenderá acciones penales contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por su presunta falta de actuación ante una ocupación del espacio público que se prolonga desde hace más de un mes.

Almeida considera que Martín ha cometido "un evidente delito" al permitir que continuara la acampada. Sin embargo, ha precisado que el Ayuntamiento deberá esperar a que termine el plazo del requerimiento administrativo que ya ha presentado antes de acudir a los tribunales.

Almeida acusa a Francisco Martín de inacción

El anuncio se ha producido durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, después de que Vox exigiera al Gobierno municipal medidas para poner fin a la acampada. "Hicimos el requerimiento administrativo y por, pura coherencia jurídica, tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales, en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha explicado Almeida.

Responsabiliza al exdelegado de no haber intervenido para recuperar el espacio público y sostiene que esa "inacción" justifica la presentación de una "denuncia penal". También ha celebrado que ya no haya un "comisario político en la delegación del Gobierno", algo que considera "una buena noticia para los madrileños".

"Me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal"

Almeida ha insistido en que el Ayuntamiento está intentando actuar dentro de sus competencias, aunque asegura que intervendría directamente si tuviera capacidad para ordenar el desalojo. "Si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada del Sol porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", ha afirmado.

El alcalde también ha dirigido sus críticas a las portavoces de Más Madrid y del PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, a quienes ha reprochado que no hayan visitado la acampada. Además, las ha invitado a acudir por la noche, después de que ambas defendieran que se trata de un lugar seguro.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Arantxa Cabello, ha ofrecido su colaboración al Partido Popular para conseguir que se levante la acampada. No obstante, ha advertido de que ese apoyo no implica "complacencia" con la actuación del Gobierno municipal.

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