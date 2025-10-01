Salvador Illa traslada al papa León XIV su preocupación por los conflictos internacionales y le invita a visitar la Sagrada familia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mantenido este miércoles en el Vaticano una audiencia privada con el papa León XIV, a quien ha trasladado su invitación para visitar Cataluña en junio de 2026. La fecha coincide con la finalización de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, arquitecto modernista en proceso de beatificación.

La reunión que se prolongó durante media hora, se celebró a primera hora de la mañana y ha sido calificada por Illa como "muy emocionante". El presidente estuvo acompañado por el conseller de Justicia y calidad Democrática, Ramón Espadaler y por la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celaá. Según explicó tras el encuentro, el Pontífice no confirmó la visita, pero sí aseguró que "lo tendrá en consideración".

Más allá de la invitación formal, Illa quiso compartir con león XIV reflexiones sobre el papel de la iglesia en la sociedad catalana y el valor espiritual y cultural tanto de la Sagrada Familia como del monasterio de Montserrat, que este año conmemora su milenario. "Nos haría mucha ilusión que pudiera producirse esta visita, porque sería un acontecimiento histórico para Cataluña", afirmó el presidente.

En el plano internacional, Illa trasladó al papa su preocupación por los conflictos abiertos en diversas partes del mundo y la necesidad de reforzar referentes morales que impulsen una visión humanista, basada en el respeto a los derechos humanos, el diálogo y la convivencia. Ambos abordaron la situación de gaza y coincidieron en la importancia de evitar una escalada bélica, así como proteger las misiones humanitarias en la región.

El presidente también entregó al Pontífice varios obsequios: el documental "Solo Javier", que narra la vida espiritual de Javier Sartorius y un USB con música de la orquesta Voces de Nou Barris. "He querido hacer partícipe al papa de dos expresiones de la sociedad catalana que considero muy valiosas", señaló Illa.

Se trata de la primera reunión de un dirigente político español con León XIV desde su elección en mayo. La cita se enmarca en un viaje institucional de Illa a Roma, que incluye actos relacionados con el milenario de Montserrat y el 40 aniversario del Festival Castell de Peralada. Además, el presidente aprovechará su estancia para reunirse con las autoridades italianas y pronunciar una conferencia en la Università de la Sapiensa sobre Europa y el contexto internacional.

Con este encuentro, Illa se convierte en el tercer presidente catalán en ser recibido en audiencia por un papa en el vaticano, tras Jordi Pujol en 1981 y Pere Aragonés en 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com