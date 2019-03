Alcalde de Brunete: "La concejala de UPyD ya me sugirió una concejalia"

El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, ha estado en Espejo Público después de que una edil de UPyD, María Isabel Cotrina, denunciara que el regidor intentó "comprarla" para conseguir apoyos en el Gobierno. Gutiérrez ha denunciado que "estos días he sufrido en primera persona un juicio mediático por una grabación que corresponde a doce minutos de tres horas y veinte.

Borja Gutiérrez ha explicado que "hasta el viernes no tuve acceso a la grabación después de dos días de juicio mediático, una grabación fue realizada hace dos años" y ha invitado a que todo el mundo la escuche porque en su opinión está "totalmente descontextualizada".

Además ha señalado que "En los acuerdos políticos siempre hay distribución de concejalías y de tenencias de alcaldía" y ha añadido que "la concejala de UPyD ya me sugirió una concejalia".

El alcalde de Brunete ha dicho que "yo no he hecho nada incorrecto y no he cometido ningún delito, si nos ceñimos a la grabación cuando Cotrina llega a su casa y llama a su compañero le dice 'no me ha ofrecido nada económico ni ha hablado de ningún trabajo para mi hija".

Borja Gutiérrez asegura que el no medió para encontrar trabajo a la hija de Cotrina y ha asegurado que "cuando yo me reuni con la señora Cotrina su hija ya había estado trabajando en Los madroños, luego es radicalmente falso que el alcalde mediara para ningún puesto de trabajo, porque yo no le he hecho ningún favor a la señora Cotrina".