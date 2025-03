Alberto Núñez Feijóo: "No voy a parar hasta que los españoles tengan un Gobierno del que fiarse"

Alberto Núñez Feijóo cumplirá el próximo miércoles tres años como presidente del Partido Popular. Y ha elegido Sevilla para celebrar este aniversario. Ciudad donde se celebró el congreso extraordinario en el que resultó elegido presidente de la formación azul. Aquí ha convocando a todos los diputados, senadores y eurodiputados a la 27ª interparlamentaria del partido.

Hoy domingo, en la clausura de este encuentro, Feijóo expuso su compromiso de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y no parar hasta que España tenga un Gobierno del que fiarse. "Voy a volver a repetir mis palabras de hace tres años menos tres días, que dije en Sevilla: no soy infalible, pero sí soy tenaz y no voy a parar hasta que logre que los españoles tengan un Gobierno del que fiarse", ha dicho ante más de 750 parlamentarios del partido.

Y es que hace tres años, mientras otros partidos "disfrutaban" con un momento menos bueno del Partido Popular, la formación se puso rápidamente a buscar soluciones. "El partido se ha hecho fuerte, especialmente a nivel regional, aunque, ha reconocido, faltó completar el 100 % de los objetivos, es decir, llegar a la Moncloa. Ganamos las generales, pero el Partido Socialista prefirió la deshonra y el desgobierno a un gobierno vencedor", ha dicho.

Deflactación de la tarifa del IRPF

El presidente del PP también ha anunciado que el Grupo Popular llevará de nuevo al Congreso de los Diputados la deflactación de la tarifa del IRPF ante la campaña de la renta que arranca este mes de abril.

El objetivo es que el PSOE y sus socios se retraten en sede parlamentaria. "Vamos a volver a pedir que el Gobierno que rebaje el impuesto de la renta y lo adecue a la inflación. Y lo vamos a hacer con efectos de la campaña de la renta que acaba de empezar porque es de justicia y porque lo vamos a votar en las Cámaras", ha manifestado, a la vez que ha acusado a Pedro Sánchez de ser campeón de recaudación y colista en servicio público. "Ya está bien de un Gobierno que solo cruje a impuestos a los españoles. Ya está bien de un Gobierno que recauda 9.800 millones de euros más cada año por no adecuar la tarifa del IRPF a la inflación. Ya está bien", ha denunciado, añadiendo que los populares revisarán cada una de las 97 subidas de impuestos del Gobierno.

En esta línea de críticas al Ejecutivo, el líder de los populares también ha denunciado el "despotismo sanchista" que practica el jefe del Ejecutivo y ha advertido de que Sánchez no puede seguir prorrogando lo que no quiere una mayoría de españoles. "O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Pero no es posible seguir con la decadencia democrática, del Estado de Derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación. Esto es España. Esto es una democracia, aunque les moleste", ha sentenciado.

Así las cosas, Alberto Núñez Feijóo se mostró optimista, indicando que el PP llegará al Gobierno sin atajos. "Llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos bien. No renunciaremos a nuestros principios, ni a nuestro compromiso, ni a nuestro programa votado en las urnas. El PP no se someterá al chantaje de nadie ni va a mercadear con el interés general ni con la unidad de la nación", ha concluido el político gallego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com