Alberto Núñez Feijóo descarta un adelanto electoral en Castilla y León tras la polémica del protocolo del aborto

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) descarta un adelanto electoral en Castilla y León tras la polémica por el protocolo del aborto. El presidente del PP señalaba que que no tiene "ningún indicio" de una convocatoria electoral en Castilla y León y cree que es no es "un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León".

"No tengo ningún indicio sobre ese asunto, ni me corresponde contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León", expresaba el 'popular' en declaraciones a los medios en Cuenca después de ser preguntado por la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas.

Núñez Feijóo también ha criticado el requerimiento enviado por el Gobierno al gobierno autonómico de Castilla y León para que aclare si habrá o no cambios. Ha asegurado que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "ha sido determinante" al decir que "no va a haber ningún cambio".

Así, ha denunciado que el envío de dicho requerimiento es "una manipulación burda de los hechos" porque "ese protocolo no existe" y ha advertido de que "conviene no jugar" con "si una comunidad autónoma cumple o no la Constitución", ya que hay "otras que están disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del Gobierno".

La crisis se ha enquistado después de varios días sin que aparezca el protocolo, sin que Vox abandone el gobierno autonómico y sin que el PP lo expulse.