Un inspector de Policía niega presiones para quitar el nombre de Mariano Rajoy y Cospedal del caso Gürtel

Mientras en el Tribunal Supremo ha concluido ya el juicio por el caso mascarillas, la Audiencia Nacional continúa con el otro gran juicio de la primavera: el del caso Kitchen, la operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a través del que fuera su chófer, Sergio Ríos.

El juicio encara su última semana de declaraciones de testigos. Entre los citados hoy estaba un inspector jefe de la Policía Nacional encargado de supervisar los informes sobre la contabilidad B del PP. Hoy, ante el tribunal, el inspector ha negado presiones para eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de la investigación.

Desmiente también que ordenase desmantelar el equipo que estaba al cargo de las pesquisas de la Gurtel. Todo lo contrario: dice que "siempre se le ha dado el apoyo máximo" y que, de hecho, "se pusieron funcionarios" para ayudar.

Contradice así la versión que dio en el juicio hace casi dos semanas el exjefe de la UDEF Manuel Morocho, encargado de la investigación, que sí que admitió presiones y que las sorteó "como pudo". "Hubo que hacer cambios y desagregar elementos sustantivos y ponerlos en los anexos" de forma que pudieran llegar al juez.

El inspector citado hoy sí explica que le hacían llegar "opiniones que pudiéramos darle", pero insiste en que Morocho "tenía la última palabra".

La declaración de los acusados, muy próxima

El juicio continúa durante toda la semana con declaraciones testificales de más agentes de la Policía Nacional. Está previsto que a partir del jueves se reproduzcan audios del caso y, a continuación, empezarían con las declaraciones de los investigados en la causa.

Entre los acusados están el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez; el antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; el comisario jubilados José Manuel Villarejo; y también Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y confidente secreto de la trama, que le pagó con fondos reservados.

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