Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Tribunales

Un inspector de Policía niega presiones para quitar el nombre de Mariano Rajoy y Cospedal del caso Gürtel

Contradice la versión del exjefe de la UDEF, Manuel Morocho. El juicio del caso Kitchen afronta la última semana de declaraciones de los testigos.

Mariano Rajoy, a su llegada a la Audiencia Nacional

Mariano Rajoy, a su llegada a la Audiencia NacionalEuropa Press

Publicidad

Pedro Callejas
Publicado:

Mientras en el Tribunal Supremo ha concluido ya el juicio por el caso mascarillas, la Audiencia Nacional continúa con el otro gran juicio de la primavera: el del caso Kitchen, la operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a través del que fuera su chófer, Sergio Ríos.

El juicio encara su última semana de declaraciones de testigos. Entre los citados hoy estaba un inspector jefe de la Policía Nacional encargado de supervisar los informes sobre la contabilidad B del PP. Hoy, ante el tribunal, el inspector ha negado presiones para eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de la investigación.

Desmiente también que ordenase desmantelar el equipo que estaba al cargo de las pesquisas de la Gurtel. Todo lo contrario: dice que "siempre se le ha dado el apoyo máximo" y que, de hecho, "se pusieron funcionarios" para ayudar.

Contradice así la versión que dio en el juicio hace casi dos semanas el exjefe de la UDEF Manuel Morocho, encargado de la investigación, que sí que admitió presiones y que las sorteó "como pudo". "Hubo que hacer cambios y desagregar elementos sustantivos y ponerlos en los anexos" de forma que pudieran llegar al juez.

El inspector citado hoy sí explica que le hacían llegar "opiniones que pudiéramos darle", pero insiste en que Morocho "tenía la última palabra".

La declaración de los acusados, muy próxima

El juicio continúa durante toda la semana con declaraciones testificales de más agentes de la Policía Nacional. Está previsto que a partir del jueves se reproduzcan audios del caso y, a continuación, empezarían con las declaraciones de los investigados en la causa.

Entre los acusados están el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez; el antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; el comisario jubilados José Manuel Villarejo; y también Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y confidente secreto de la trama, que le pagó con fondos reservados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Mónica García y el desembarco del MV Hondius en Tenerife por el hantavirus: "La idea es que fondee, pero todo depende del clima"

Mónica García

Publicidad

España

Mariano Rajoy, a su llegada a la Audiencia Nacional

Un inspector de Policía niega presiones para quitar el nombre de Mariano Rajoy y Cospedal del caso Gürtel

Candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno

Juanma Moreno apuntala una posible mayoría absoluta en Andalucía, según los sondeos

Fernando Clavijo

Fernando Clavijo: "Lo único que queríamos es que el barco estuviera en Canarias el menor tiempo posible"

Ganador de las elecciones según Chat GPT
Elecciones Andalucía

Este será el ganador de las Elecciones de Andalucía 2026 según Chatgpt

José Ballesta Germán, alcalde de Murcia
Murcia

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, a los 67 años

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo
HANTAVIRUS

Canarias se enfrenta al Gobierno por el fondeo del crucero MV Hondius

Finalmente, el desembarco se ha realizado sin la autorización del presidente canario, provocando un nuevo desencuentro entre ambas administraciones

Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía
ELECCIONES ANDALUCÍA

Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía

El jefe del Ejecutivo ha acudido a un mitin en Cádiz, donde ha acusado a Juanma Moreno, de deteriorar los servicios públicos, especialmente la sanidad.

El candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo exige "responsabilidad al más alto nivel" por la muerte de los guardias civiles

La ministra de Sanidad, Mónica García (c); el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d),

Ángel Víctor Torres pide evitar alarmas por el hantavirus y agradece la solidaridad canaria: "Es un pueblo solidario"

Papeletas para el voto de las elecciones andaluzas

Quién puede votar en las elecciones de Andalucía 2026

Publicidad