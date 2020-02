Sin acuerdos entre Pedro Sánchez y Pablo Casado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cordial en la forma y fructífera por las cuestiones a debatir. Dice que tiene la mano tendida para acuerdos de Estado para no tener que atender las peticiones de los que ahora son sus socios, "si rompe con ellos aquí está el PP". Casado quería presentar a Sánchez su agenda para "buscar soluciones a los problemas reales de los españoles" derivados del "frenazo económico" y trasladarle su preocupación por "la degradación institucional" del Gobierno de coalición aparte de abordar la cuestión de Cataluña. Por eso ha dicho que "la pelota está en el tejado del señor Sánchez", que puede elegir con quién negocia y pacta las reformas y proyectos necesarios para mejorar la situación del país.

La agenda de Casado

Le he reclamado que renuncie a la mesa con los independentistas, garantice la inhabilitación de Torra y que no modifique el Código Penal para beneficiar a los políticos presos. También que no nombre a Dolores Delgado fiscal general del Estado, que reconozca a Juan Guaidó al frente de Venezuela, explique la reunión del ministro Ábalos, atienda los problemas con Marruecos de Ceuta y Melilla, que mantenga la reforma laboral y no suba los impuestos y preserve la caja única de la Seguridad Social.

La primera reunión desde la investidura, y la octava desde que ambos asumieron sus cargos, se ha prolongado durante una hora y media. En el encuentro, que se inició sobre las 12 del mediodía y ha terminado a las 13:30, estaba previsto que ambos abordasen, entre otras cuestiones, el conflicto en Cataluña, la situación económica o la renovación de órganos constitucionales. Este asunto es el más urgente para el Gobierno, por el interés en renovar el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional teniendo en cuenta la nueva mayoría en las cámaras. También está pendiente el consejo de RTVE y el Defensor del Pueblo.

La respuesta del Gobierno

Para el gobierno "el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo. Esta nueva reunión "ha evidenciado que el PP no ha variado ninguna de sus posiciones, a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición". Fuentes del ejecutivo dicen que el presidente Sánchez, pese a la actitud del PP, mantiene su compromiso de que esta sea la legislatura del diálogo entre las fuerzas políticas para desbloquear asuntos tan importantes para la ciudadanía como la financiación autonómica, el Pacto de Toledo sobre las pensiones, o la renovación de puestos en organismos de gran transcendencia para el país.

La última vez que se reunieron, el pasado 12 de septiembre, Sánchez convocó a Casado en el Congreso para intentar conseguir su apoyo para lograr la investidura, pero ambos salieron más distanciados que nunca.