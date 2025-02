Una activista de Femen interrumpe la cumbre de Patriotas al grito de "al fascismo ni un paso más"

Una activista de la organización feminista Femen ha interrumpido la cumbre de Patriotas, el partido europeo presidido por Santiago Abascal, al grito de "al fascismo ni un paso más". Ha hecho su aparición durante la primera intervención de la jornada.

La activista iba con los pechos al descubierto, pero ha sido desalojada por la seguridad del evento. La cumbre de Patriotas ha arrancado ante 2.000 afiliados y simpatizantes de Vox y asistentes de varias nacionalidades, que han acudido para arropar al líder de Vox en su primer acto como presidente de la formación europea.

Se trata del primer gran acto político del conglomerado de partidos que forman parte del grupo homónimo en el Parlamento Europeo. En él se han dado cita las caras más conocidas de las formaciones que lo integran como el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen; y el líder de Liga, Matteo Salvini.

Abascal llama a aprovechar el momento

Por el gran escenario azul han ido pasando los diferentes líderes de Patriots, tercera fuerza política del Parlamento Europeo, que han querido que el acto lo abriera un vídeo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ha pedido de nuevo apoyo internacional para "sacar al régimen" de Nicolás Maduro del poder y ha agradecido el apoyo del partido ultraderechista.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a los líderes de la ultraderecha europea integrados en el partido para avanzar en la "reconquista" y aprovechar la "oportunidad que dan los tiempos presentes" tras la victoria de Donald Trump.

"Vamos a ser protagonistas de una victoria histórica y la herramienta para una victoria histórica de las ideas de la libertad y de la soberanía. Adelante patriotas de Europa, sin miedo a nada ni a nadie", ha añadido Abascal.

Orban llama a Abascal el "torero más valiente"

Tras el "tornado Trump", la ultraderecha europea no es el pasado sino "el futuro", ha defendido el primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien calificó al líder de Vox, Santiago Abascal, como el "torero más valiente" que jamás ha visto. "Oye, Santi, vamos a lidiar juntos con este toro enfurecido" dijo. Orban dedicó parte de su intervención a elogiar a Santiago Abascal, el dirigente de Vox y anfitrión del encuentro.

Por su parte, el italiano Matteo Salvini ha insistido en que Europa no es la jaula que construyeron en Bruselas y cargó contra la política común europea. "No es la Unión Europea la que legitima a los Estados, sino que son los Estados los que legitiman, de lo contrario la Unión Europea no existiría", manifestó Salvini, en un discurso en el que criticó a Bruselas y a los organismos supranacionales.

