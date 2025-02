Abascal: "Vamos a hacer Europa grande otra vez y seremos protagonistas de una victoria histórica"

Liderados por Santiago Abascal, una decena de mandatarios de extrema derecha han acudido este sábado a la cita en Madrid. Entre otros, el húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, o el italiano Matteo Salvini.

La reunión se ha celebrado bajo el lema "Hagamos Europa Grande Otra vez", inspirado en el Make America Great Again, del presidente estadounidense, Donald Trump, que aunque no ha asistido físicamente, ha estado muy presente.

Ayer por la tarde, los líderes de las formaciones del grupo parlamentario europeo que agrupa a los principales partidos ultraderechistas de la Unión Europea(Patriots) llegaban a Madrid para celebrar su gran acto y eran recibidos por el líder de Vox, Santiago Abascal.

Hoy, por el gran escenario azul han ido pasando los diferentes líderes, tercera fuerza política del Parlamento Europeo, que han querido que el acto lo abriera un vídeo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ha pedido de nuevo apoyo internacional para "sacar al régimen" de Nicolás Maduro del poder y ha agradecido el apoyo del partido ultraderechista.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido el último en comparecer. Lo ha hecho entre vítores y aplausos de todos los presentes y ha pronunciado un discurso apelando al sentimiento, a ir contra "todo lo woke, las grandes tecnológicas y la mayor censura que Europa ha experimentando en tiempos de paz".

Donald Trump, muy presente

Durante el acto, Donald Trump ha sido mencionado por encima de cualquier otro presidente. Tanto por el propio Abascal, como por Le Pen y el resto de líderes.

En cuanto al presidente de Vox, Abascal ha dado un discurso largo y ha insistido en aprovechar la corriente trumpista para ganar terreno a las políticas socialistas, islámicas, europeístas y anti climáticas que el político español considera el cáncer de nuestro tiempo. "Vamos a ser protagonistas de una victoria histórica y la herramienta para una victoria histórica de las ideas de la libertad y de la soberanía. Adelante patriotas de Europa, sin miedo a nada ni a nadie", ha dicho.

Por su parte, Marina Corina Machado, ha empezado su intervención después de emitirse un mensaje grabado al inicio de la cumbre. Machado acusó a Maduro de ser "jefe de redes criminales" y aseguró que su Gobierno está aislado internacionalmente, abandonado dentro del país y fracturado en su seno. "Tenemos que quebrarlo y para eso los necesitamos a ustedes", manifestó.

Europa no es una jaula

Por su parte, el italiano Matteo Salvini ha insistido en que Europa no es la jaula que construyeron en Bruselas y cargó contra la política común europea. "No es la Unión Europea la que legitima a los Estados, sino que son los Estados los que legitiman, de lo contrario la Unión Europea no existiría", manifestó Salvini, en un discurso en el que criticó a Bruselas y a los organismos supranacionales.

El italiano también consideró que es hora de cuestionar realidades como la Corte Penal Internacional, que pone a los terroristas islámicos al mismo nivel que a Netanyahu, que es un primer ministro elegido democráticamente y aprovechó su discurso para elogiar a Donald Trump, defendiendo que el impacto de sus medidas proteccionistas en Europa se debe a las prohibiciones impuestas por Bruselas.

