El 'house tour' de Pedro Sánchez "en plan Isabel Preysler": su visita guiada por Moncloa a través de redes sociales

En unos tiempos donde las nuevas tecnologías están más presentes en nuestro día a día, las redes sociales se han convertido en un canal ideal para que los políticos se acerquen a la ciudadanía.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido en sus redes sociales con un vídeo en el que nos hace un breve 'house tour'por el Palacio de la Moncloa. "Vosotros lo pedisteis y aquí lo tenéis" reza el post en redes que cuenta con más de 157 mil visualizaciones, más de 21 likes y más de mil comentarios en TikTok.

La obra audiovisual comienza con una breve y simpática toma falsa en la que el presidente socialista avanza un recorrido "en plan Preysler" mientras procede a abrir una puerta. Acto seguido, escuchamos una risa de fondo que contagia al presidente del Gobierno.

"Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler", afirma el líder socialista instantes previos a comenzar el recorrido.

En esta visita guiada por la Moncloa, Pedro Sánchez nos detalla la importancia de la conocida Sala del Reloj. Su nombre viene de que esta estancia "está presidida por un reloj de cuerda". "En esta sala pasaron muchas cosas al principio de la democracia. Porque los consejos de Ministros, tanto de Adolfo Suárez como de Felipe González en sus primeros años se celebraban aquí" ha detallado el presidente del Gobierno.

Más tarde, fue Felipe González quien mandó a construir el edificio del Consejo de Ministros.

En este recorrido el presidente de Gobierno sugiere "googlear" para percibir cómo ha cambiado la decoración a lo largo del paso del tiempo.

Así se muestran en redes sociales los líderes europeos

Si por algo se caracteriza Pedro Sánchez en sus redes sociales es por mostrar un perfil cercano a la par que institucional en redes. El presidente se acerca a los ciudadanos hablando a cámara e incluso da a conocer aspectos los avances políticos llevados a cabo por el Gobierno; hasta su lado más personal, mostrando sus gustos musicales como su Spotify Wrapped.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer conecta con su público siguiendo tendencias en redes como el juego de preguntas 'Esto o lo otro' o su afán por los animales.

Asimismo, Emmanuel Macron sigue una línea elegante a par que cercana en sus redes sociales, donde ha dejado imágenes curiosas como compartiendo entrenamiento con militares o jugando al pimpón en una visita a China. Todo ello sin dejar de lado su imagen más institucional.

Sin embargo, hay dirigentes políticos que por un perfil más institucional, como la presidenta Giorgia Meloni, quien posee un feed lleno de discursos políticos.

