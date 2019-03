Los acampados de Barcelona deciden dejar de pernoctar en la plaza Catalunya

Los indignados de la plaza Catalunya de Barcelona han aprobado mayoritariamente que la próxima semana decidirán el momento en que la plaza "deje de tener actividad nocturna" y por tanto acaben las pernoctaciones, si bien continuarán las actividades diurnas para que sea "un ágora permanente".



Tras casi dos horas de enconado debate, en los que no han faltado momentos de cierta tensión, la mayoría de las cerca de 2.000 personas que seguían la asamblea han decidido que sea durante la semana entrante el momento de decidir "cuándo dejara de haber actividad nocturna en la plaza".



Entre los motivos alegados para dejar de pernoctar en plaza Catalunya se han mencionado los de un cierto cansancio o desgaste, una progresiva degradación del espacio y hasta motivos de seguridad.



Los asamblearios han aprobado, no obstante, una propuesta que acuerda "mantener la actividad de la plaza reorientando esfuerzos, rediseñando estructuras físicas y manteniendo la actividad diurna".



La propuesta de dejar de pernoctar en la plaza ha levantado una fuerte polémica entre los participantes en la asamblea, muchos de los cuales han defendido continuar acampados en ella. Los participantes en la asamblea han ratificado los acuerdos tomados el sábado en una asamblea de representantes de indignados de toda Cataluña y que aprobó acampar ante el Parlament la noche del 14 de junio como forma de protesta contra los "recortes" de los presupuestos de la Generalitat, que se deben debatir en esta cámara al día siguiente.



Bajo el lema "ni #recortes ni #hostias", la nueva convocatoria de este movimiento advierte: "Se creían que no haríamos nada fuera de la plaza... ¡se equivocaban!" Otra de las acciones que quieren llevar a cabo los acampados es protestar ante los ayuntamientos el próximo 11 de junio, día en que se constituyen los gobiernos municipales, porque "ellos no son los que tienen el poder real", en referencia a futuros alcaldes y concejales.



Además, para el 19 de junio próximo se ha convocado una "manifestación internacional" de indignados, en las plazas de todo el mundo, bajo el lema Ni con toda la policía detendrán la rebeldía.