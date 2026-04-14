El abogado Carlos Lacaci advierte de que Begoña Gómez puede enfrentarse a "penas de prisión graves"

El abogado Carlos Lacaci, del despacho Lacaci & Delgado, ha analizado el procesamiento de Begoña Gómez, en lo que ha calificado como una situación "inédita" en España, al tratarse de "la primera vez que la esposa de un presidente es procesada". El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha propuesto juzgar a la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Lacaci ha enmarcado el caso dentro de un contexto de "primicias judiciales" recientes, aunque ha señalado que se trata de situaciones "desagradables para un Estado democrático de Derecho". Aun así, ha insistido en la importancia de respetar las decisiones judiciales: "Gusten más o gusten menos, toca respetarlas porque vivimos en un Estado de Derecho con división de poderes y los jueces son libres e independientes".

El letrado ha recordado que a Begoña Gómez "se le presume su inocencia" y que el auto de procesamiento dictado por el juez instructor "no implica una condena", sino que forma parte de una fase previa tras una instrucción que ha calificado como "muy larga" y con "indicios delictivos muy claros", según lo recogido en el escrito judicial.

En cuanto al procedimiento, ha explicado que tras el cierre de la instrucción se abre ahora la fase intermedia, en la que las partes deberán posicionarse sobre si procede o no la apertura de juicio oral. En caso de seguir adelante, Gómez sería juzgada por un tribunal, en parte un jurado popular, y con todas las garantías procesales. Además, cualquier eventual sentencia podría ser recurrida ante instancias superiores.

¿A qué penas podría enfrentarse?

Sobre las posibles consecuencias penales, Lacaci ha detallado que la horquilla de penas "oscila entre los 5 y los 15 años de prisión", aunque ha añadido que, en función de los delitos y su modulación, "podría incluso llegar a los 17 años". No obstante, ha matizado que "es poco probable que se alcance la pena máxima".

En cualquier caso, el abogado ha advertido de que se trata de "penas de prisión graves, muy serias", en un proceso judicial que aún tiene varios pasos por delante antes de la posible celebración del juicio.

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