Abascal carga contra Sánchez y le acusa de no tener principios: "El pueblo querrá colgarlo de los pies"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el presidente del Gobierno. Desde Argentina ha asegurado que Pedro Sánchez no tiene "límites morales" y que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al líder socialista.

Abascal ha hecho estas declaraciones en una entrevista al medio 'Clarín'. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno", expresaba el líder de Vox. Además, lo define como un "político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios".

También ha apuntado que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Ejecutivo porque, a su juicio, es una persona capaz de hacer "cualquier cosa" por mantenerse en el poder y de "poner en riesgo la unidad nacional".

El PSOE carga contra Abascal

Las declaraciones de Abascal han creado revuelo en las filas socialistas. La vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, las ha calificado como "una grave incitación al odio". "Algún día lamentaremos un daño irreparable. ¿Feijóo tiene algo que decir? ¿No es suficiente para echarlos de los gobiernos que comparten? Exigimos condena inmediata", ha pedido en la red social X.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también se ha pronunciado y 'afea' las declaraciones de Santiago Abascal al medio argentino. "Es el retrato de un totalitario que ha cruzado todos los límites", ha señalado. "Habría sido vicepresidente del Gobierno con Feijóo. Este nivel de odio e insulto es insoportable e intolerable. España es mucho mejor que estos ultras", opinaba el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López.

También han cargado contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, de quién esperan que condene estas declaraciones. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respondía así a las palabras del líder de Vox: "La violencia es lo contrario de la democracia y un demócrata sólo puede condenar semejante barbaridad (...) El PP estaba dispuesto a hacer vicepresidente a Abascal. Feijóo no puede ponerse de perfil. Esperamos su condena sin excusas. El silencio es complicidad".

Diana Morant, ministra de Ciencia, ha escrito: "Sr. Feijoo, este es su socio de gobierno en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. ¿Se siente representado? ¿No le preocupan la violencia y amenazas del Sr. Abascal?".

El PP advierte: "Es un intento de victimización del PSOE"

El PP ha asegurado que no comparte las declaraciones de Abascal y advierte de que se trata de una "polémica artificialmente ampliada" y un "intento de victimización del PSOE".

"Ante el intento de victimización del PSOE por las declaraciones del presidente de Vox y su intento por implicar al PP, de manera burda, en una polémica artificialmente ampliada", respondía el Partido Popular y considera que es una "polémica ampliada" que trata de 'tapar' las reuniones y mesas de diálogo con independentistas o la votación de la ley de amnistía en el Congreso.

"No ayudaremos al PSOE a distraer la atención de los españoles. Esta semana el protagonismo no está en lo que dice Vox sino en lo que hacen los socialistas en el Congreso", han subrayado fuentes del PP.