Abascal pide una reunión a Feijóo para "coordinar la repuesta institucional" a la amnistía y frente al "golpe" de Sánchez

En la manifestación contra la amnistía convocada en Cibeles, en Madrid, han coincidido los líderes del Partido Popular (PP) y de VOX: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. A pesar de que no haya habido una foto conjunta, se ha dado a conocer que ambos mandatarios han compartido unos cuantos mensajes.

Así lo ha confirmado ante los medios Abascal, declarando nada más llegar a la multitudinaria manifestación que se ha puesto en contacto con Feijóo para "coordinar la respuesta institucional" tras el "golpe" del presidente del Gobierno.

Estas declaraciones llegan después de que Sánchez prometiese el cargo este viernes ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, después de conseguir la confianza del Congreso de los Diputados. A su vez, no han pillado a nadie por sorpresa debido a que el PP ya animó a una reacción conjunta por parte de todos los demócratas ante el proceso de "capitulación" que, según consideraciones del partido, Sánchez emprendió con el "acuerdo de la vergüenza" alcanzado para ser reelegido presidente.

Declaraciones de Abascal

Santiago Abascal, líder de VOX, ha declarado que ha pedido "una reunión al señor Feijóo para coordinar la respuesta institucional, tanto en las regiones como en el Senado".

A su vez, ha informado acerca de que las "diferencias jurídicas" entre PP y VOX sobre la forma en la que debería proceder el Senado frente a la amnistía, es hora de "poder sentarse y hablar" para "intentar todo lo posible".

El PP considera que el Senado no puede llevar a cabo más que "un mero trámite", mientras que Vox cuenta con "otra información jurídica": "Creemos que al letrado mayor del Senado se le puede solicitar un informe sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y si la ley no es constitucional entendemos que el Senado no debería tramitarla", ha expresado el líder del partido.

Finalmente, Abascal ha remarcado que ambos deben aceptar el hecho de que tienen que "asumir riesgos personales".

Declaraciones de Ortega Smith

Ortega Smith, vicepresidente de VOX, también ha asistid a la concentración en Cibeles. Allí ha informado acerca de que las manifestaciones continuarán y ha confirmado que su partido ha llamado al PP para reunirse y dar una respuesta coordinada.

El PP confirma la reunión

Desde el Partido Popular han ratificado su aceptación a la proposición de reunirse con VOX. Aun así, han comunicado que se desconoce la fecha en la que tendrá lugar la asamblea.

Almeida declara que las manifestaciones "estaban mejor sin VOX"

José Luis Martínez Almeida ha expresado que las protestas que están teniendo lugar en las últimas semanas en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, "estaban mejor antes de que llegara VOX". Estas declaraciones se basan en parte a que los partidos no deben "ser protagonistas" de las "concentraciones nacidas en la sociedad".

Finalmente, ha pedido dejar que sea la sociedad la que "canalice las protestas".