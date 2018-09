Ábalos responde al PP y a Ciudadanos por los ataques a Sánchez: "Donde me dan, las doy y, si me buscan, me encuentran"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "una disculpa pública", que "rectifique" y que pida "perdón" por cuestionar la tesis del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha preguntado por qué defiende al PP "cuando se ve acorralado por la corrupción".

En una intervención en la Fiesta de la Rosa, que anualmente convocan los socialistas valencianos, Ábalos ha acusado al PP y a Ciudadanos de "combatir las políticas, eliminando a las personas" entrando en "lo más personal, buscando desnudar" y así lo hicieron, ha dicho, "con Felipe, con José Luis" (en referencia a los expresidentes socialistas) y ahora con Sánchez.

Pese a este escenario, Ábalos ha asegurado que el PSOE está "muy bien de ánimo" y ha transmitido a quienes atacan al partido que él no es de los que no ponen la otra mejilla: "Donde me dan, las doy y, si me buscan, me encuentran".

El también ministro de Fomento ha lamentado que haya partidos que den lecciones "de lo que carecen", y además "no se cortan nada", y ha asegurado que el papel de la oposición lo han asumido determinados medios.

Sobre el líder del PP, Pablo Casado, Ábalos ha considerado que su problema "va más allá del máster o fin de máster", se trata de un partido "muy traumatizado", que fue "derrocado" por un Parlamento con la única fundamentación de una sentencia de la Audiencia Nacional.