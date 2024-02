José Luis Ábalos, en directo: "Nunca he sido una bomba de relojería", asegura el exministro sobre si "tiraría de la manta"

Koldo García,exasesor del que era el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno del PSOE, José Luis Ábalos,se ha visto implicado en una supuesta trama corrupta de comisiones en contrato de material sanitario en época de Covid. Ayer, el exministro compareció ante la presión de su partido de dejar el acta de diputado tras el escándalo y alegó que no iba a irse de su escaño y que pasaba al Grupo Mixto. Su decisión llegó más tarde de lo que se esperaba y por tanto dejó de ser parte del PSOE como militante, un puesto que llevaba ligado a su persona desde 1981.

José Luis Ábalos ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que, respecto a si "tiraría de la manta" que "no tiene ninguna manta" y además que no supone "ninguna bomba de relojería para Sánchez". Sin embargo, si que ha señalado que presentará alegaciones por la forma en la que se ha llevado a cabo este proceso ya que señala que la exigencia de dimisión de un cargo del partido solo puede suceder si se está en un procedimiento legal o llamado a juicio, ni siquiera imputado. El exministro asegura que él no está "ni acusado ni en ninguna fase".

Hoy se lleva a cabo la sesión de control al Gobierno donde uno de los temas principales es este que señala directamente a Ábalos. Será el centro de la ofensiva del PP y Vox con una serie de preguntas como por ejemplo por parte de Vox, que le preguntará si hay algún miembro del Gobierno implicado en el 'caso Koldo'.

El diputado pasa a compartir "gallinero" con algunos diputados de grupos como Podemos, Coalición Canaria, BNG, etc. Ahora los que pertenecen a este grupo tendrán que negociar los tiempos en las intervenciones.

