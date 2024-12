Ábalos denuncia a la Guardia Civil por interceptar sus comunicaciones: "Un hecho muy grave"

José Luis Ábalos ha comparecido en la sala de prensa del Congreso de los Diputados después de que el Tribunal Supremo haya pedido a la Cámara Baja el suplicatorio para poder imputarlo por cuatro delitos: pertenencia a banda criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias. El exministro de Transportes ha denunciado en esta rueda de prensa a la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por interceptar un sobre que iba a dirigido a él, a pesar de estar aforado por su condición de diputado.

La denuncia presentada señala que la Unidad Central Operativa (UCO) interceptó su "correspondencia privada" en el marco de la investigación del caso Koldo. Remarca que con este hecho "de suma gravedad" se vulneró su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. "He presentado esta denuncia ante el Fiscal General del Estado, porque tiene la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y el interés público".

En concreto, Ábalos ha señalado que en un dispositivo que se montó en su casa, la Guardia Civil requisó y abrió un sobre dirigido a él porque tenía escrito su nombre en la parte frontal y, por su condición de aforado al ser diputado, la Benemérita podría incurrir en un delito. "Se estableció un operativo para mirar la documentación que contenía el sobre y después, Joseba García, se dirigió hasta mi domicilio, y allí la guardia civil tomó fotos, una vez salió de mi casa, la unidad de seguimiento no se fue detrás de Joseba García que estaba siendo investigado, sino que siguió en la puerta de mi casa y me vigiló hasta que me subí a mi vehículo", ha contado Ábalos.

El Supremo pide al Congreso el suplicatorio para Ábalos

Este miércoles se conocía la noticia de que el juez del Supremo Leopoldo Puente ha pedido al Congreso el suplicatorio de Ábalos al haber apreciado en su actuación indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El magistrado entiende que "ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados" de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución. Se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente". El suplicatorio consiste en una petición a la autoridad judicial con el que se pide permiso al Parlamento para enjuiciar a uno de sus miembros.

