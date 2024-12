Koldo García protege a Ábalos y comenta que hay "algunas cosas en las que Aldama tiene razón, pero nada de corrupción"

Un día después de su declaración en el Tribunal Supremo (TS), Koldo García, ha hablado en 'Espejo Público'. Se reafirma en lo que le dijo al juez. Niega que cobrara comisiones ilegales. Afirma que no puede haber pruebas porque no hizo nada ilegal. No reconoce la nota manuscrita que Víctor de Aldama entregó al juez y defiende a su ex jefe José Luis Ábalos.

"No reconozco" la nota manuscrita que ha presentado el empresario Víctor de Aldama. Koldo García dice que el empresario "falta a la verdad", aunque "hay algunas cosas que por supuesto son ciertas". "Es verdad que yo lo conocía, es verdad que yo hablaba con él", reconoce el asesor del exministro de Transportes.

Sobre Aldama, Koldo García comenta que ambos se habían visto en 2 ó 3 ocasiones anteriormente cuando prestaba servicios en otro trabajo. Pero cuando verdaderamente habló con él y tuvo relación fue en el Ministerio de Transportes: "Me gustaría que él presentara algún tipo de prueba involucrando a personas las cuales son totalmente honradas y lo único que hace es desprestigiar el nombre de ciertas personas. Cuando dijo esas barbaridades de ciertas personas consiguió que le sacaran de prisión".

Deefensa de Ábalos

Koldo García asevera en la entrevista para el programa que José Luis Ábalos es "una de las mejores personas" que ha conocido en la vida y lo que han hecho con él "es bastante injusto". "Hay algunas cosas que ha dicho Aldama en las que tiene razón pero nada referente a la corrupción o referente a pagos", agregaba. No cree que Víctor de Aldama tenga las pruebas de las que habla.

Ha hablado también sobre su detención por la Guardia Civil en su domicilio junto a su mujer y su hija después de que hayan salido a la luz las imágenes. "¿Cómo se sentiría usted trabajando 43 años gratis para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que le hagan eso?". No se siente defraudado con la Guardia Civil "porque es uno de los mejores cuerpos de seguridad que existen en el mundo con la Policía Nacional". Señala que como responsables de su detención "habría que mirar arriba y no a a gente que está jugándose la vida".

El pasado martes sostuvo que Aldama iba mucho al Ministerio de Transportes para tratar cuestiones "banales" relacionadas con Air Europa, inmersa en ese momento en las negociaciones para su rescate. Incidió en que un día acudió directamente a casa de Ábalos, aunque aclaró que desconoce de qué hablaron en esa ocasión porque se quedó fuera.

