Ábalos comparece en el Senado por el caso Koldo

El Senado concentra en unas horas la atención política del día. Hay máxima expectación. José Luis Ábalos comparece en el Cámara Alta en la comisión de investigación del caso Koldo. Será a las once de la mañana cuando el exministro de Transportes, ahora integrado en el grupo mixto del Congreso, se enfrente a las preguntas de los senadores en la comisión investiga los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.

El interrogatorio intentará determinar si Ábalos tenía o no conocimiento de las actividades presuntamente irregulares del que era su hombre de confianza, Koldo García. Por esta comisión han pasado en las últimas semanas el propio Koldo García,Salvador Illa (ministro de Sanidad en la pandemia) y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.

El 21 de febrero estalla el caso Koldo

El 21 de febrero estalló el caso Koldo y entre los detenidos Victor de Aldama y el ex asesor de Ábalos, Koldo García. "Me he quedado estupefacto con esto", declaró nada más explotar el caso. Aunque en un principio el PSOE no pidió su salida, apenas tres días después su discuros se endureció, como ejemplificó Pedro Sánchez: "La lucha contra la corrupción debe ser implacable. Caiga quien caiga".

.Ábalos se defendió: "En mi caso yo no estoy acusado de nada". Y añadió: "Si esto se hubiera producido siendo yo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido en el momento". El partido socialista elevó su tono y le dio un ultimátum. "Tiene 24 horas para que deje su acta de diputado", manifestó Esther Peña, portavoz del PSOE.

La rueda de prensa de Ábalos en el Congreso

La respuesta de Ábalos fue convocar una comparecencia en el Congreso. "Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo", "no tengo secretaria, no tengo a nadie" fueron algunas frases muy sonadas aquel día. Sin el respaldo de su partido tomó "la decisión más importante" de su vida política: no abandonar su escaño y pasar el grupo mitxo, donde continúa actualmente. Acto seguido, el PSOE lo expulsó del partido.

Ábalos insistió en que no mantenía relación con Koldo. Sin embargo, se publicó una foto junto a su exasesor que sería del pasado mes de enero. Sobre esos encuentros y otras muchas cosas le preguntarán hoy los senadores en la comisión de investigación.

