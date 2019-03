Miles de manifestantes marchan en Madrid contra los Presupuestos

Cientos de personas han participado en la manifestación contra los Presupuestos Generales del Estado, convocada por la plataforma 25-S, en el centro de Madrid; 3.000 según informa la Delegación del Gobierno.

La marcha comenzaba en torno a las 18.30 horas en la plaza de España y ha discurrido sin incidentes hasta la de Neptuno por las calles de Gran Vía, Alcalá y paseo del Prado. "No nos representan" o "No debemos, no pagamos" son algunos de las consignas que se han vuelto a escuchar este sábado.

Durante todo el recorrido, una veintena de furgones de policía y decenas de efectivos a pie han escoltado a los manifestantes, mientras que en la carrera de San Jerónimo, en las inmediaciones del Congreso, hay desplegado un amplio dispositivo policial ha controlado el doble vallado que impide acercarse a la cámara Baja.

La convocatoria de este sábado es la segunda movilización de la semana contra las cuentas públicas para 2013 y la quinta movilización del 25-S, que inició sus acciones bajo el lema "Rodea el Congreso" para protestar contra los recortes, el Gobierno y el sistema político.

Protesta no comunicada

Al igual que ya ocurriera con las convocatorias anteriores, la Coordinadora decidió no comunicar la protesta por los cauces oficiales a la Delegación del Gobierno en Madrid al entender que el departamento dirigido por Cristina Cifuentes ya tenía conocimiento suficiente de las acciones que se llevarán a cabo para tomar las medidas necesarias que garantizaran tanto el desarrollo de la marcha como la circulación del tráfico en la zona.

Esto ha provocado que varios agentes de la Policía hayan identificado en Plaza de España a algunos de los manifestantes antes de que diera comienzo la marcha, tal y como ya ocurrió el martes en la Cuesta de Moyano antes de iniciarse la concentración en Neptuno.

Fuerte despliegue policial

Como en las anteriores protestas, Interior ha realizado un fuerte despliegue policial compuesto por más de mil agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para impedir que los manifestantes se aproximen al Congreso de los Diputados y para velar por la seguridad en las calles de Madrid.

Así, uno de los participantes ha denunciado que están "totalmente rodeados de policías". "Estamos en un mercado común de desamparados, obreros, ricos y multimillonarios", ha criticado, para añadir que ha traído la bandera de Islandia "porque ellos sí que han podido meter en la cárcel a los políticos y a los banqueros".



Otra participante ha afirmado que cree que se conseguirá algo con esta protesta, sobre todo cuando sean "dos millones de personas rodeando el congreso". Asimismo, ha señalado que para conseguirlo habrá más manifestaciones "porque el que resiste gana".