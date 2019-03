Más de 160.000 personas participaron en la marcha en Barcelona en defensa de una Cataluña dentro de España

"La Cataluña silenciosa ha roto su silencio", ha declarado en rueda de prensa, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que escuche a la sociedad civil y se comprometa con sus responsabilidades porque la única imagen de Cataluña no es la que reflejó la 'Via Catalana' de la Diada, ha dicho.

Según ella, la concentración del sábado convocada por la plataforma 'Som Catalunya. Somos España' en la plaza Catalunya demostró que la "casa común" que quieren los catalanes es España, que la sociedad catalana no busca la independencia y que quiere seguir conviviendo en libertad y en democracia.

En rueda de prensa en la sede del PP en Barcelona tras la multitudinaria manifestación de ayer en la capital catalana en contra de la independencia de Cataluña, Sánchez-Camacho ha pedido a Mas que "rectifique", que recupere la "sensatez", que actúe con "responsabilidad política", deje de ser "president de los independentistas" y "escuche a la gran mayoría silenciosa de catalanes" que quiere seguir en España.

Sánchez-Camacho ha dicho asimismo que los líderes de Unió y PSC no pueden seguir estando "en medio" y tienen que decidir con quién están, ya que sus propuestas "no tienen recorrido" porque necesitan un consenso que no tienen, ante lo que ha criticado a Pérez Rubalcaba, al que ha pedido que "rectifique y corrija su error" y explique por qué ayer "abandonó el discurso de defender a España". EFE