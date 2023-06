Vox rebaja el tono y tiende la mano a construir alternativas sin "chantajes"

Tras los resultados del 28M y en una insólita precampaña electoral para los comicios generales del 23 de julio, los partidos políticos empiezan a marcar sus estrategias con las que pretenden ganarse el voto de los ciudadanos. El PP de Feijóo desea así mantener los buenos resultados obtenidos en los municipios y autonomías, pero tiene abierto un frente que es observado minuciosamente tanto por las formaciones izquierdistas para abstenerse o no en las futuras investiduras autonómicas como por los españoles a la hora de echar la papeleta: la posible coalición con Vox.

¿Cuál es la postura de Feijóo?

El líder popular asegura que con Santiago Abascal mantiene una relación "absolutamente cordial", y pide directamente a su formación que no exija la gobernabilidad y que aclaren sus pretensiones. Así lo anunciaba este jueves, diciendo que "tenemos un proyecto político distinto y creo que el presidente del Gobierno que salga de las urnas tiene que tener un mandato claro".

Santiago Abascal: "No vamos a aceptar chantajes"

La actitud de Vox está también en el aire de cara a la formación de gobiernos autonómicos que puede ser clave para la línea que mantendrán durante la campaña electoral del 23J. Este miércoles, Abascal ya se pronunciaba de forma tajante contra los gobiernos de tendencia progresista en las CCAA, algo que sería posible si pacta con el PP. Pero no lo ve del todo fiable por el trato que recibirían de los de Feijóo si estas negociaciones llegan al final del túnel confiando en Vox. "No vamos a aceptar chantajes y que nadie espere regalos", dijo el líder del partido ultraderechista, afirmando también que "puedo prometer que si de nosotros depende no habrá ningún gobierno de izquierdas en las instituciones, pero no solo depende de Vox".

En un mensaje publicado a través de Twitter, Santiago Abascal reconoce que "vienen días y semanas de presiones, manipulación y trampas", anticipándose así a una época que se ve tensionada tanto por el resultado final del 28M como por el desarrollo de la campaña electoral en los futuros comicios generales que tendrán lugar en cerca de 50 días. "No aprenden que con VOX no funciona. Nosotros, como siempre: Mano tendida para construir alternativas, sin aceptar ni proponer chantajes. Y mano firme para representar a nuestros electores", dice Abascal en el tuit.

Así, todo apunta a que Vox quiere gobernar en las Comunidades Autónomas en las que son claves para el PP como Extremadura y en un futuro si Alberto Núñez Feijóo consiguiese la victoria en las elecciones generales del 23 de julio. Está claro que lo necesario para aclarar las dudas entre el pacto derechista es la negociación, pues quizás es más relevante lo que no se enuncia en el tuit de Abascal, que mantiene una postura completamente distinta a la que desarrolló durante la campaña electoral previa al 28M. En esta, aseguraba que su ideal de gobierno sería el de Castilla y León, en donde PP gobierna en coalición con Vox, algo que Feijóo no ve con buenos ojos.

Espinosa de los Monteros pide negociación

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se mantiene en una línea similar a la del líder del partido, aunque centra más sus esfuerzos en negociar y sentarse a hablar con los populares, sin ocultar sus deseos de ocupar puestos en los parlamentos autonómicos. "Le vamos a pedir que se sienten a negociar, que empiecen a hablar si quieren gobernar porque aquellos que entienden de matemáticas entienden que no tienen mayoría absoluta en casi ningún sitio", asegura Espinosa dirigiéndose claramente a Feijóo. "Por tanto, nosotros volvemos a tender la mano, como ya hemos dicho que haríamos, para formar gobiernos en aquellos sitios en los que Vox está en una posición de poder formar gobiernos con el Partido Popular", señala el portavoz del grupo afirmando su deseo de coalición con los populares.