Núñez Feijóo: "Pido al PSOE expresamente que no bloquee el Gobierno de España una vez más"

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en la sede del Partido Popular en Genóva (Madrid) para valorar los resultados electorales en las elecciones generales de este 23 de julio: "Hemos conseguido 8 millones de votos, tres más que en las últimas generales. ¿Cuál es nuestra obligación ahora? Que no se abra un periodo de incertidumbres en España. Los españoles nos han dado la confianza al PP y han pedido a los partidos del arco parlamentario que dialoguemos. Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados y la victoria electoral".

El líder popular quiere, por tanto, intentar la investidura y además lanza un mensaje al Pedro Sánchez: "Con toda humildad pero también con toda determinación me hago cargo de iniciar el diálogo para formar Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España, es una petición legítima democrática imprescindible. La anomalía de que en España no pudiese gobernar el partido más votado solo tiene como alternativa el bloqueo, que en nada beneficia a España, nuestro prestigio internacional y la seguridad de las inversiones. Pido al PSOE expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el Gobierno de España una vez más".

"Todos han gobernado después de ganar las elecciones; no hay ninguno que lo haya hecho después de perder. Me corresponde intentarlo"

Y Feijóo ha puesto ejemplos históricos: "Es lo que ha pasado siempre. Todos los candidatos más votados en España han gobernado: Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy e incluso Pedro Sánchez. Todos han gobernado después de ganar las elecciones; no hay ninguno que lo haya hecho después de perder. Me corresponde intentarlo, somos la alternativa y eso es lo que haré".

En su discurso, el líder gallego había empezado destacando la victoria popular: "Después de siete años de nuestra última victoria en las generales, el PP ha vuelto a ganarlas. Me siento muy orgulloso de ver a tanta gente concentrada aquí y de quienes celebran esta victoria, gracias de corazón. Los españoles saben que hemos pasado de ser segunda fuerza, con 89 diputados, a ser el partido más votado con 136 escaños. De menos del 21% de porcentaje de voto al 33%. Hemos ganado en 40 de las 52 provincias y ciudades autónomas de España y tenemos una gran mayoría que probablemente sea una mayoría absoluta en el Senado".

Feijóo quiso también poner en valor los resultados de su fuerza política con él como líder respecto al Gobierno de coalición: "Nunca antes nuestro partido había subido con tanta intensidad en unas generales. Superamos al PSOE en votos y en escaños; mientras el PP sube 47 escaños, el Gobierno de coalición no ha ganado ni un escaño en relación con el resultado de 2019".

También ha hecho referencia a la crisis que le aupó al liderazgo del partido: "Hemos obtenido un resultado que hace poco más de año y medio parecía imposible. Todos los españoles saben que hace algo más de un año este partido vivía una crisis intensa y una victoria electoral parecía imposible. Quiero agradecerle a todo el PP y al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid", puntualizó entre vivas a Isabel Díaz Ayuso de los presentes en Genóva.

Victoria amarga del PP

El Partido Popular afrontaba estas elecciones generales por delante del Partido Socialista Obrero Español en casi todas las encuestas, pero el recuento fue finalmente mucho más ajustado de lo esperado y el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo ha obtenido una victoria agridulce con con 136 escaños por 122 de los socialistas. Vox se queda con 33 escaños y Sumar es la cuarta fuerza política con 31. ERC y Junts se quedan con 7 diputados cada uno, EH Bildu obtiene 6 frente a 5 del PNV, mientras BNG, UPN y Coalición Canaria tienen uno cada uno.

23J Elecciones 23J Congreso

Senado ESCRUTINIO: 99,99% Actualizado a las: 02:07 Congreso DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 136 33,05 8.091.662 PSOE 122 31,69 7.760.709 VOX 33 12,39 3.033.678 SUMAR 31 12,31 3.013.899 ERC 7 1,89 462.883 JxCAT - JUNTS 7 1,6 392.634 EH Bildu 6 1,36 333.362 EAJ-PNV 5 1,12 275.782 B.N.G. 1 0,62 152.327 CCa 1 0,46 114.718 U.P.N. 1 0,21 51.764 PACMA 0 0,67 165.765 CUP-PR 0 0,4 98.794 FO 0 0,19 46.604 NC-bc 0 0,18 45.557 PDeCAT-E-CiU 0 0,12 31.687 RECORTES CERO 0 0,09 23.253 U.P.L. 0 0,09 23.010 PUM+J 0 0,09 22.389 EXISTE 0 0,08 20.298 PCTE 0 0,07 17.914 GBAI 0 0,04 9.839 SY 0 0,03 9.626 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0,03 9.064 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,03 8.287 JM+ 0 0,03 8.234 XAV 0 0,02 7.321 BQEX 0 0,02 5.754 CJ 0 0,02 5.482 FE de las JONS 0 0,02 5.104 PAR 0 0,01 4.088 ESPAÑA VACIADA 0 0,01 3.069 PH 0 0,01 2.809 ASTURIAS EXISTE EV 0 0,01 2.248 XH 0 0,01 1.914 VP 0 0,01 1.898 Zsi 0 0,01 1.797 VB 0 0,01 1.739 POR MI REGIÓN 0 0,01 1.655 AHORA CANARIAS-PCPC 0 0,01 1.640 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,01 1.428 EVB 0 0,01 1.400 CpM 0 0,01 1.279 EV-PCAS-TC 0 0,01 1.156 JxG 0 0,01 1.099 Somos Cc 0 0,01 934 PREPAL 0 0,01 886 ALM 0 0,01 792 F.I.A. 0 0,01 492 3e 0 0,01 466 Ud.Ca 0 0,01 452 GITV 0 0,01 361 +RDS+ 0 0,01 297 EVC 0 0,01 261 PUEDE 0 0,01 257 LB 0 0,01 246 UNIDOS SI 0 0,01 241 FUERZA CÍVICA 0 0,01 113 CCD 0 0,01 100 Resumen del escrutinio: Participación 70,4% Votos contabilizados: 24.742.975 99,99% Abstenciones: 10.402.144 29,59% Votos en blanco: 199.382 0,81% Votos nulos: 261.076 1,05%

Las anteriores elecciones generales en España del 10 de noviembre del 2019, las decimoquintas de la democracia, otorgaron la victoria al PSOE 120 diputados, mientras que el PP logró el segundo puesto alcanzando 89 diputados y Vox se convirtió en la tercera fuerza más votada, disparando sus resultados hasta los 52 escaños. Podemos, por su parte, se quedó en 35 representantes, mientras que Ciudadanos solo consiguió 10 asientos. Por tanto, el PP ha sido el partido que más ha crecido con 47 diputados, mientras que el PSOE ha ganado dos; Vox perdió 19 escaños y Sumar 7.

El triunfo incontestable del PP en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, en las que los socialistas perdieron mucho poder territorial, dieron lugar a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara al día siguiente un inesperado adelanto electoral en pleno verano. Sin embargo, este domingo el cambio político a nivel no se ha confirmado y Alberto Núñez Feijóo parece lejos de la Moncloa. Pese a ser la lista más votada, el PP no consigue con Vox la mayoría suficiente, quedando muy lejos de lo vaticinado por la mayoría de encuestas salvo el CIS.

De hecho, uno de los grandes temas de campaña fue el posible pacto del PP con Vox, sobre todo tras sus acuerdos en la Comunidad Valenciana y Extremadura en las autonómicas. Feijóo, confiado en su victoria electoral, ofreció en el debate de Atresmedia un pacto mediante el cual dejaría gobernar a la lista más votada este domingo. Pedro Sánchez no lo firmó y ahora podría estar incluso en disposición de gobernar España de nuevo, algo que por primera vez en democracia haría una fuerza política sin haber ganado las elecciones.

Calculadora de pactos

Para alcanzar la mayoría absoluta se necesitan un total de 176 escaños, por lo que el PP no la lograría pactando solo con Vox. Por su parte, el PSOE tampoco llegaría con Sumar, ERC, Bildu y el PNV, siendo Junts clave en los posibles pactos de Gobierno. Puedes consultar las opciones de gobernabilidad del país hoy en nuestra calculadora de pactos.