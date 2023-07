Vox sería la tercera fuerza más votada con 33 escaños según los primeros resultados

Según los principales sondeos publicados una vez se han cerrado los colegios electorales, el PP ganaría los comicios de este 23J, mientras que Vox se postularía como la tercera fuerza política. La encuesta de SigmaDos para TVE augura entre 24 y 27 escaños para los de Abascal, mientras que GAD 3 para Mediaset les vaticina una horquilla de 35 y 39 escaños.

Con el 67% de los votos escrutados, el PP ganaría los comicios con 131 escaños, seguido muy cerca por el PSOE, que obtendría 128. Vox se convertiría en la tercera fuerza más votada con 33 escaños, mientras que Sumar sería la cuarta con 30. Sin embargo, queda todavía el 33% del escrutinio, por lo que los datos no son del todo fiables por el momento.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido ante los medios de comunicación media hora después del cierre de los colegios en la sede del partido en Madrid. Por el momento, no ha querido hacer ninguna valoración sobre las encuestas que se han publicado. "Me van a permitir que tiremos de prudencia y esperemos a los resultados definitivos", ha reclamado. "Sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir trabajando. Comprometidos por devolver la voz al pueblo español", señala.

Vox se presenta a las elecciones generales del 23J como una de las fuerzas que optan a gobernar bajo una posible fórmula de coalición con el Partido Popular. Sin embargo, el líder de formación, Santiago Abascal, hacía hincapié esta misma semana en que se "presenta a la Presidencia del Gobierno".

En caso de entrar en el Ejecutivo, desde Vox piden que un posible acuerdo con los de Alberto Núñez Feijóo debe ser respetado con puestos en los ministerios. "Nosotros no somos tontos, queremos que los acuerdos seanrespetados y por eso hemos pedido la entrada en los gobiernos", dijo Abascal hace unos días.

Feijóo llamará antes al PSOE que a Vox

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cerró la jornada del jueves en los micrófonos de Onda Cero, donde insistió en dejar gobernar a la lista más votada y aseguró que, si gana, llamará antes al PSOE que a Vox. "Si usted gana las elecciones, yo le facilito la investidura siempre que no pacte con los independentistas", sostuvo Feijóo en un mensaje indirecto a Pedro Sánchez durante el programa 'La Brújula'. "Y, recíprocamente, le pido lo mismo".

El líder 'popular' afirmó también que, en caso de ser la lista más votada en los comicios, hablará antes con Sánchez -para buscar gobernar en solitario- que con Vox. "El primer partido al que llamaré, si los españoles me conceden una victoria electoral, no tenga usted dudas, de que es al PSOE, le moleste o no le moleste a Vox (...) En caso de que falle el PSOE, hablaré con Vox, le moleste o no le moleste al PSOE".