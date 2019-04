Rufián se felicita ante la victoria de ERC en Cataluña, con 15 diputados

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha celebrado que ERC haya ganado las elecciones generales en Cataluña y ha reclamado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, abrir un diálogo y una negociación para conseguir una salida política al conflicto con Cataluña, que pasa por votar en un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ha dicho.

Aragonès ha insistido: "Hemos ganado, hemos ganado y hemos ganado", ya que ERC ha obtenido un millón de votos en estos comicios y 15 diputados, y ha resaltado que Cataluña ha votado república, independencia y políticas de progreso y de izquierda. En el pabellón de la Estació del Nord de Barcelona, donde el partido ha celebrado la noche electoral, unas 500 militantes, simpatizantes y cargos del partido han celebrado la victoria, con momentos de euforia al grito de 'Independencia' y 'libertad, libertad', y exhibiendo 'esteladas'.

En estos comicios, ERC obtiene 15 diputados y más de un millón de votos, logrando los mejores resultados de la historia de la formación en unas elecciones generales y siendo la primera vez que una fuerza independentista gana las elecciones: "Habéis teñido las urnas de amarillo".

Aragonès ha expresado: "Pedro Sánchez ha ganado en España, es cierto, pero Oriol Junqueras ha ganado en Cataluña. Y por tanto ahora es la hora de abrir un diálogo de negociación para una salida política a un conflicto político". Para el vicepresidente, que ha celebrado que por primera vez han ganado los independentistas en unas generales, "la única salida política es votar en un referéndum de autodeterminación en Cataluña".

Ganar a los carceleros

El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha citado a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Marta Rovira y Meritxell Serret: "Enhorabuena porque habéis ganados estas elecciones generales a vuestros carceleros".

"Catalunya no solo no despierta al fascismo, sino que lo combate y lo destruye", ha exclamado Rufián, a lo que el público ha respondido al grito de 'No pasarán'. Rufián ha pedido a los votantes de ERC: "No aceptéis ninguna lección de nadie: ni de republicanismo, ni de independentismo ni de izquierdas, porque sois ERC y habéis ganado".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha comparecido por videoconferencia desde Ginebra, ha destacado que en estos comicios "la independencia vuelve a crecer y sumar" y que los resultados legitiman el proyecto independentista.