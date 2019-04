Rivera fue el que más conversación generó en redes sociales e Iglesias, el que menos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue el candidato que más conversación generó en Twitter durante el debate a cuatro en RTVE, con un 29 por ciento del total, seguido de los cabezas de lista del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, con un 27 por ciento, y el asunto más destacado fue la economía.

Los datos de cómo se vivió el debate en RTVE, monitorizados por la empresa Séntisis, reflejan que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, fue el que menos presencia tuvo en los comentarios en los que se mencionó a los candidatos, con un 17 por ciento del total. En el caso de Rivera, hubo 152.200 comentarios en el que los internautas le mencionaron, por delante de Sánchez y Casado, que registraron cifras similares, 142.000 y 140.300, respectivamente, mientras que Iglesias contabilizó en torno a 86.300.

En cuanto a los temas que más atención acapararon en la red durante los cuatro bloques en los que se dividió el debate, sobresalió la economía, con un 33 por ciento del total. Por detrás, se situaron la política social (17 %) y la crisis política en Cataluña (14 %). También tuvieron eco la corrupción (13 %), el empleo (12 %) y los pactos (11 %).

Durante la hora y media que duró el debate, el momento que generó un mayor pico de conversación lo protagonizó Rivera en el tramo final, durante el 'minuto de oro' con el que cerró su intervención, con 44.090 menciones. Fue cuando el líder de Cs afirmó: "¿Lo escuchan? Es el silencio que nos heló la sangre... Es el silencio de los que nos callan en Rentería. ¿Lo oyen? Es el silencio de Pedro Sánchez".

Los otros dos episodios que más reacciones suscitaron fueron afirmaciones de Sánchez, recogidas en su perfil de la red social, en las que criticó a PP y Cs y su relación con Vox. "No despisten, señores de la derecha, la moción de censura se hizo por la corrupción del PP. NO es NO, el independentismo y la derecha saben que no habrá ni independencia, ni referéndum", fue el mensaje del presidente del Gobierno con el que obtuvo 41.970 menciones.

La segunda frase de Sánchez más destacada (41.670) fue: "Llevan 10 meses mintiendo y más desde la foto del trío de Colón. La derecha hace trampas con las palabras. A Zapatero, que derrotó a ETA, le acusan de haber traicionado la memoria de las víctimas". Vox y su líder, Santiago Abascal, no participaron en el debate de RTVE, aunque sí tuvieron presencia en la conversación paralela en Twitter. Según los datos recabados, acaparó el 4 por ciento del total de la conversación, con alrededor de 22.800 menciones.