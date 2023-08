La reforma del sistema de financiación autonómica se 'cuela' en los pactos electorales

La deuda de las comunidades autónomas ha entrado de lleno en las negociaciones para la investidura. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya presionan para que se condone la de Cataluña, que es, por mucho, la comunidad que presenta una mayor deuda, seguida de la Comunidad Valenciana y de Andalucía.

Concretamente, la cantidad a deber de la comunidad encabezada por el republicano Pere Aragonès asciende a 71.852 millones de euros, mientras que en la segunda posición se encuentra Valencia, con 46.274 millones de euros. El 'top 3' lo cierra Andalucía, que presenta una deuda de 25.576 millones de euros, según los datos aportados por el Banco de España.

El PSOE abre la puerta a la reforma del sistema de financiación autonómica

El sistema de financiación autonómica era un asunto tabú para los socialistas, ya que podía enfrentar a Sánchez con los barones autonómicos. Sin embargo, tras las elecciones autonómicas del 28M, que ha provocado un cambio al azul en la mayoría de comunidades, tiene mucho más fácil llevar a cabo esta reforma. De hecho, el Gobierno ya se ha abierto a esta posibilidad. "El modelo de financiación autonómica está caducado", expresaba la máxima responsable de Sumar, Yolanda Díaz.

Precisamente, esa reforma es lo que están buscando los partidos independentistas catalanes para eliminar su deuda. Los votos de los independentistas son determinantes para el líder del PSOE,Pedro Sánchez, de cara a una posible investidura, lo que le da una gran fuerza negociadora. "Pedro Sánchez tiene que moverse", reclamaba hace unos días el presidente de la Generalitat catalana.

Los presidentes autonómicos piden igualdad en la reforma

Mientras tanto, el resto de comunidades autónomas se han puesto en alerta. "Si se abre para otros, se tiene que abrir para Canarias también", apunta Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria.

Lo mismo piden los barones del PP, que quieren que esta reforma beneficie a todos. "Beneficiar a alguien para perjudicar a los demás es algo que Galicia no puede permitir", ha declarado Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. "No es una partida de esgrima entre el honor de presidentes autonómicos", ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Monzón.

Para el Partido Popular, esto demuestra que el presidente del Gobierno en funciones está dispuesto a permanecer en Moncloa "a cualquier precio", y no entienden cómo el PSOE puede utilizar un tema tan serio como moneda de cambio. Desde la dirección nacional del partido recomiendan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocar el Consejo de Política Fiscal y negociar. "El sistema de financiación económica debe ser un elemento de unión entre territorios y no de confrontación", aseveran. Así, apuestan por una fórmula consensuada y no al antojo de los independentistas, a cambio de votos.

También Compromís sugirió ayer que no apoyaría la investidura de Sánchez si no se comprometía a terminar con la deuda de la Comunidad Valenciana. Este caso es especialmente llamativo porque Compromís forma parte de Sumar. Este miércoles, la secretaria General de la formación, Àgueda Micó, ha matizado sus palabras. "Vamos a dar apoyo a un hipotético Gobierno con Pedro Sánchez porque va a poner encima de la mesa esa reforma y esa condonación de la deuda histórica de los valencianos", ha sentenciado.