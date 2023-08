Aragonès pide la unión del independentismo por el referéndum y mete prisa a Sánchez: "Le corresponde moverse"

Este martes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el republicano Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a aprovechar los escaños obtenidos por las fuerzas independentistas en las elecciones generales del 23J, a falta de tres semanas de que el Rey proponga a uno de los candidatos a la investidura. Asimismo, ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien reclama que tiene que "moverse" para resolver un conflicto político cuya solución, para ERC, pasa por la autodeterminación.

Aragonès pide a Sánchez que se mueva

En una rueda de prensa realizada desde la Generalitat, tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo, ha manifestado que se debe "dar un nuevo impulso a la negociación para que Cataluña vote su futuro y se acabe la represión". "Ya les hicimos moverse y ahora deben moverse de nuevo. Se ha avanzado, es evidente, ha habido pasos hacia delante, pero aún insuficientes para conseguir una solución política", ha remarcado.

De esta manera, anima a Junts per Catalunya, como ya hizo a través de una carta conjunta de la cúpula de los republicanos, a 'juntar' los 14 escaños para negociar con Sánchez en favor de Cataluña. Por ahora, su posición se mantiene en la autodeterminación y la amnistía como claves para permitir la investidura, mientras que el PSOE pone el límite en la Constitución.

Aragonès y el papel de Junts per Catalunya

Precisamente sobre Junts, el presidente de la Generalitat ha solicitado "no especular" sobre un posible regreso de la formación de Carles Puigdemont al Gobierno catalán, mostrando una mayor prudencia que otros dirigentes republicanos que, en los últimos días, han asegurado que es una opción que no se descarta.

Por otro lado, Aragonès tampoco ha confirmado ni desechado la incorporación de Junts a la mesa de diálogo con el Gobierno central a pesar de no formar parte del catalán. Para evitar dar más explicaciones, el republicano ha remarcado que tratar ahora estas cuestiones pueden perjudicar a futuros pactos cuando todavía no existen grupos de trabajo formales.

Aragonès ha apuntado que las conversaciones con Sánchez serán largas y ha señalado una vez más que es el líder socialista quien debe iniciarlas. "Corresponde moverse a quien quiere ser presidente", ha enfatizado. El presidente ha confirmado que, tras los comicios, se han producido contactos con algunas de las formaciones, aunque no ha especificado cuáles.

En cuanto al modelo de financiación autonómica, el republicano ha afirmado que la intención del Gobierno catalán es negociar para disminuir el déficit fiscal en la comunidad sin depender de otras. "No vamos a negociar un nuevo modelo de financiación con otras comunidades autónomas. Iremos a defender que se reduzca el déficit fiscal de nuestro país", ha incidido, pidiendo además concreción a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero..

"Que no especule con el modelo, si tiene una propuesta que la diga. No nos posicionaremos sobre algo que no sabemos y no conocemos", ha aseverado, "en cualquier escenario nos posicionaremos para que Catalunya obtenga el máximo de recursos", ha sentenciado.