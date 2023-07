Las reacciones al último debate antes del 23J, el que menos audiencia ha tenido en la historia de la Democracia

El debate entre los líderes del PSOE, Vox y Sumar se convirtió en un dos contra uno. Los líderes de la izquierda, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, hicieron bloque contra el líder la formación de ultraderecha, Santiago Abascal. De hecho, su afinidad quedó clara en varios momentos del encuentro en los que no dudaron en tutearse y en comentar su relación laboral durante esta legislatura.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de no estar presente, fue nombrado repetidamente en este debate. Pedro Sánchez le acusó de no presentarse porque "no podía hacer frente a la mentira" y porque no quiere que le vean junto a Santiago Abascal.

Los ministros de Sánchez también han arremetido contra Feijóo. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha preguntado "¿de qué se esconde?"; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que tuvo una "conducta cobarde"; y Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, ha considerado que tiene "dificultades para saber quién es el ultra de esa coalición".

La otra protagonista de ese encuentro, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado que Feijóo no se atreviera a debatir con ella y ha dicho que esto "no puede volver a pasar". Díaz también ha acusado al presidente del Partido Popular de mentir y de ocultarse.

¿Por qué no fue Feijóo al debate?

Este jueves, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a todas esas crítica. Asegura que no acudió al debate porque se había vetado la presencia de ERC y de EH Bildu, socios de Pedro Sánchez durante toda la legislatura. Feijóo ha manifestado que Pedro Sánchez obedece las órdenes de los independentistas vascos y catalanes.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado a través de sus redes sociales que Sánchez mintiera "en el debate igual que lleva haciendo cinco años".