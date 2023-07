Pedro Sánchez, sobre la ausencia de Feijóo en el debate: "Le da vergüenza aparecer junto a Abascal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Sumar a las elecciones generales, Yolanda Díaz, han cargado con contundencia contra el PP y Vox. En el debate al que Alberto Núñez Feijóo no ha asistido entre los candidatos, Pedro Sánchez ha justificado la ausencia del líder popular asegurando que "le da vergüenza aparecer junto a Abascal".

Durante algo más de 90 minutos los candidatos han podido ofrecer a los ciudadanos sus propuestas y debatir entre ellos. El bloque de apoyos ha quedado muy claro, Díaz ha asegurado que gobernará con Pedro Sánchez. Por su parte, Santiago Abascal ha afeado a Núñez Feijóo por pedirle al PSOE que les dejen gobernar en solitario en caso de ser la lista más votada.

El debate se ha dividido en tres grandes bloques: economía, políticas sociales y pactos. Abascal ha reiterado en numerosas ocasiones que los dos candidatos del bloque de izquierdas han ido al debate a "mentir". Mientras, Sánchez y Yolanda Díaz han defendido con numerosos datos su gestión social y económica como presidente y vicepresidenta del Gobierno.

Pedro Sánchez ha querido enfatizar en la revalorización de las pensiones para cargar contra el PP: "Ahora dicen con desfachatez que ellos han apoyado la revalorización de las pensiones, pero no es verdad, es una auténtica mentira. Solo han hecho destruir y mentir". También ha defendido la reforma laboral y ha resaltado que en el Partido Popular "son capaces de comprar el voto de dos tránsfugas en el Congreso que ahora forman parte de sus listas electorales para quitar derechos a los trabajadores".

A Feijóo le "da vergüenza aparecer junto" al líder de Vox

Yolanda Díaz no se ha olvidado del líder popular. La vicepresidenta ha afirmado que pese a no acudir al debate, estaba representado por Santiago Abascal. Asimismo, Sánchez ha explicado que Feijóo "no puede hacerse cargo de la montaña de mentiras que vertió" en el debate en Atresmedia. y ha aseverado que "le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio Abascal". "No es que le de vergüenza de los votos de Abascal, tampoco se avergüenza de las políticas de Abascal, que las asume. Al señor Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal".

Sánchez ha defendido los "avances sociales" de su gobierno que "PP y Vox han votado en contra". Yolanda Díaz ha hecho énfasis en las propuestas económicas de Sumar porque "necesitamos una fiscalidad justa". "Demostramos que salvando empresas y trabajadores la economía va mejor", ha defendido la líder de Sumar.

Abascal asegura que la ley del 'sí es sí' "ha traído más violencia machista

El líder de Vox ha enfatizado en la polémica ley del 'solo sí es sí': "La ley ha traído más violencia machista y que aumenta las violaciones". Ha denunciado las rebajas de penas a agresores sexuales y ha lanzado varios ejemplos sobre agresores que salieron a la calle. Sánchez, por su parte, ha reiterado que "el PP y Vox se han puesto de acuerdo en meter a España en un túnel del tiempo tenebroso".

Abascal ha mantenido varios momentos de tensión con Díaz: "Usted representa a la hoz y al martillo. Representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo". "La excepción ibérica es que usted (Sánchez) tiene ministros comunistas y se pasea por Europa diciendo que hay un problema con Vox", alegaba.