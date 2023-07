El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo durante el 'cara a cara': "Festival del humor del señor Feijóo"

Los candidatos a las elecciones generales del 23 de julio, el presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han llegado a las instalaciones de Atresmedia para llevar a cabo una cita clave en esta campaña electoral: el 'Cara a Cara. El Debate'.

El presidente del Gobierno ha reprochado al candidato de los 'populares' que no hay aceptado más debates, a lo que Feijóo ha señalado que propuso a Sánchez realizad un debate con sus socios de Gobierno pero el presidente dijo "no". En este sentido, el candidato del PP ha tirado de ironía y ha asegurado que Sánchez lleva cuatro días preparándose para el debate: "Lleva cuatro días preparándose para el debate. A cuatro días por seis debates, 24 días, no le daría tiempo a hacer campaña".

Ante esto, Sánchez ha señalado que desconocía el "sentido del humor" del líder de los 'populares'. "Festival del humor", ha ironizado.

Igualdad y la ley 'solo sí es sí'

Otro de los puntos tensos en el debate ha llegado cuando los moderados han introducido el bloque de Política social e Igualdad. Sánchez ha reprochado a Feijóo su poca "empatía" en varias ocasiones mientras que Feijóo ha asegurado que el presidente Sánchez pasará a la historia por ser el presidente que firmó en el BOE la ley de 'solo sí es sí'.

"Hay más 117 violadores excarcelados por usted. Hay más de 1.000 machistas violadores que han rebajados sus penas por usted. No dé lecciones con esto", ha aseverado Feijóo.

Pactos y Gobernabilidad

Preguntado por los pactos, Feijóo ha asegurado que hablará con Vox, con el PSOE y con cualquier partido constitucionalista. En este sentido, el líder de los populares ha asegurado que los pactos los pueden "solucionar" esta noche, en alusión al acuerdo planteado para que gobierne la lista más votada. "Si consigo los votos necesarios no será parte de mi gobierno", ha dicho.

"Para gracioso ya está usted"

La propuesta de Feijóo ha desatado la risa del presidente del Gobierno, que ha señalado que Feijóo tiene "un gran sentido del humor". "No conocía este sentido del humor", ha aseverado Sánchez, a lo que el líder de los populares ha apuntado que es muy necesario sentido del humor para debatir con el presidente. "Para gracioso ya está usted", ha dicho.