Feijóo plantea al PSOE un "gran acuerdo" para que gobierne la lista más votada

Se acercan las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y los partidos van desgranando sus propuestas. El PP presenta hoy su Plan de Calidad Institucional con el que pretende "recuperar el prestigio de algunas instituciones".

El plan consta de 60 medidas que el líder del Partido Popular explicará en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz. El lugar, donde se firmó la primera Constitución de 1812, no ha sido elegido al azar.

Una de las medidas, que ha repetido Feijóo y la dirección de Génova estos días, es dejar que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. El PP plantea una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Plantean un acuerdo entre los dos grandes partidos y que esta propuesta, después, se pueda extender a nivel nacional. La intención de Feijóo y su equipo es que "el PP no tenga que mirar a Vox y el PSOE no se tenga que fijar en Podemos". Es evitar los "extremos" y los "populismos" y que "no sean las minorías tengan que decidir la hoja de ruta de un país", aseguran desde el PP.

"Esta es una propuesta clara, transparente y que ayuda a clarificar a los ciudadanos su voto, al saber el mismo día de las elecciones por quién serán gobernados", ha apuntado el vicesecretario de Acción Institucional Esteban González Pons. A su entender, están "acostumbrados a que el PSOE cambie de criterio según las circunstancias del momento" pero el PP le propone "un compromiso sólido con la esperanza de que apoyen esta propuesta" y puedan llegar "a un gran pacto".

Despolitizar la Justicia

El plan del PP también incluirá su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CPPJ), cuyo mandato lleva cuatro años caducado. El PP pretende "despolitizar la justicia y recuperar su prestigio" por eso, además, también propone reforzar el papel independiente de la Fiscalía o "fortalecer" el TC. Desde Génova plantean que no puedan ser candidatos aquellos que hayan ocupado cargos políticos en los últimos cinco años, un requisito que dejaría fuera a los dos nuevos magistrados, el exministro Juan Carlos Campo o la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.

Otro de los puntos del plan es la aprobación de un protocolo para limitar el uso del Falcon si el PP llega a la Moncloa . O la independencia del presidente del CIS.